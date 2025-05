Evento gratuito

Festival de cervejas com roda gigante e shows de rock agita a Serra

Serra Beer Festival chega à segunda edição neste fim de semana com cervejarias, área kids, gastronomia e atrações musicais

Os cervejeiros da Serra têm programação garantida neste fim de semana, quando acontece a 2ª edição do Serra Beer Festival , no Parque da Cidade. De quinta-feira (29/05) a domingo (01/06), sempre das 17h às 23h30, o evento vai reunir cervejarias locais, opções gastronômicas e apresentações musicais ao vivo. A entrada é gratuita. >

Realizado pela Associação das Cervejarias Artesanais da Serra (ASCES-ES), com apoio da prefeitura do município, o festival envolverá cerca de 40 empreendedores locais e terá estrutura de entretenimento infantil com espaço kids e brinquedos como roda gigante. >