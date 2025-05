Música

Parque Moscoso vira palco da música instrumental capixaba com Vitória Jazz Festival

Evento gratuito reúne nomes consagrados da música instrumental capixaba no Centro de Vitória

O Vitória Jazz Festival chega à sua sétima edição nesta sexta (30) e sábado (31), no tradicional Parque Moscoso, no Centro de Vitória, com entrada gratuita. Neste ano, o evento ganha um novo formato e celebra exclusivamente a música instrumental capixaba, reunindo grandes nomes da cena local em uma programação marcada pela diversidade e pela qualidade artística. >

Idealizado pelo jornalista e radialista Marien Calixte ainda na década de 1980, o festival ganha, em 2025, direção artística do músico e produtor Hariton Nathanailidis, que assina a curadoria dos shows. No line-up, artistas de diferentes gerações e estilos, como Pedro de Alcântara, Roger Bezerra, Gean Pierre, Orizzonti, Alexandre Borges e Naipe de 3.>

“A proposta do evento é valorizar a diversidade e a riqueza da música instrumental brasileira feita no Espírito Santo, promovendo encontros entre músicos de várias gerações e proporcionando ao público uma experiência sonora marcante”, explica Hariton Nathanailidis.>

Mais do que um festival, o Vitória Jazz é uma vitrine da cultura capixaba, reforçando a importância do Espírito Santo no cenário nacional da música instrumental. É também um tributo à trajetória de Calixte, idealizador do evento e responsável pelo histórico programa “O Som do Jazz”, há mais de cinco décadas no ar - considerado o mais longevo da América Latina dedicado ao gênero.>