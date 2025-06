Música

Orquestra encerra turnê em homenagem a Michael Jackson em Vitória

Após passar pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, a Nova Orquestra celebra o Rei do Pop no dia 17 de junho

Um dos maiores artistas de todos os tempos, Michael Jackson será homenageado com um concerto no Centro de Vitória. A Nova Orquestra, orquestra brasileira 100% pop, chega à capital do Espírito Santo no dia 17 de junho para apresentar a performance "Moonwalk: Nova Orquestra toca Michael Jackson". O espetáculo no palco do Sesc Glória promete encantar o público com novas roupagens de sucessos como "Thriller", "Beat it" e "Billie Jean".>