Feijoada da MUG e Bruno e Barreto agitam o domingão (13) no ES; confira agenda

Músicas ao vivo
Samba da Bruna
Com o repertório repleto de sambas no A OCA. Das 12h às 17h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. couvert R$ 10. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Boteco Boa Praça
Com Tamy Braga e Peterson Camargos, a partir das 14h. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert R$ 7,90. Informações: (11) 5990-2359
Resenha do Júnior
Com os grupos Pagolife, Balançou e DJ Laion no Boteco do Júnior. A partir das 17h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 9,99 até às 19h, após R$ 20.
B-Day Jenifer
Com Mika Lahass, Rayanne Meira, Jessé Lopes, Cláudio Pontes, Eder Araújo, Paula Rodrigues, Rômulo Arantes e Thayane Oliver, no Wanted Pub. A partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Forró do Canto
Com Janayna Pereira, no Canto 27. A partir das 18h. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 à venda no site SuperTicket.
Pagodinho do IPA
Com o grupo Plano B, no Ipanema bar. A partir das 16h. Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
Festivais
21ª Feijoada da MUG
Com Samba Crioulo, Banda KR, Arquivo do Samba e apresentação dos segmentos da escola e samba oficial do Carnaval 2024. A partir das 12h. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 à venda no site brasilticket.com.br.
21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante
No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante. Neste domingo (13), às 14h30, show de Gang Brasil; às 20h30, Bruno e Barretto; e, às 22h, com Bredes. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
1ª Festival de Balonismo
Último dia para aproveitar o espetáculo onde o público poderá acompanhar toda a preparação dos balões, alguns chegam a ter 30 metros e o maior deles suporta 4 mil metros cúbicos de ar, do enchimento até a preparação para o voo. No distrito de Laginha, Pancas. Neste domingo (13), o quinto e último voo competitivo. Confira a programação completa no site HZ.
11ª edição da Pomerfest
Último dia para aproveitar o festival que conta com shows e danças típicas. Na Av. Presidente Vargas e Av. Espírito Santo, Centro de Laginha, Pancas. Neste domingo (13), a programação começa às 7h; e shows às 14h, de Renan do Forró; às 14h30, Trio Bão Di Caipira; às 17h, Laudecir do Forró; e às 19h30, encerrando com Tayana França. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
19ª edição da Feira de Artesanato e Decoração
Até 20 de agosto acontece a exposição promovendo e valorizando a cultura local e internacional. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h; sábados e domingos, das 13h às 22h. Ingressos: R$ 12; pessoas com mais de 60 anos pagam meia; e crianças de até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, terão entrada franca. Confira a programação completa no site HZ.
Teatros
Viagens Extraordinárias
Neste domingo (13) acontece o espetáculo "20.000 Léguas Submarinas", que desenvolve um repertório de ações, jogos e esboços de cenas usando recursos oferecidos pelo vocabulário físico da pantomima. A partir das 16h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos gratuitos e limitados à capacidade do espaço.
Duas Cores e Meia
Espetáculo com Diego Marcell, Kall e Makco. A partir das 20h, no Joker Comedy Bar. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, inteira, e R$ 15, meia, à venda no site Sympla.
Provavelmente Saramago
A peça gira em torno de um ator que, depois de ser preterido num casting para um filme sobre Saramago, resolve mostrar sua decepção com o cinema. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua Pedro Palácios, 41, Vitória. Ingressos: 60, inteira, e R$ 30, meia, à venda no site Sympla.
O Flaustista Mágico
Com muita diversão, músicas e mágicas, no Teatro Campaneli. A partir das 17h. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Vitória. Ingressos: R$ 50, inteira, e R$ 25, meia, à venda no site Sympla.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
Último dia para curtir no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, superpiscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1. Até 10 de setembro.
Exposições
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando o conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Descarrilho
Último dia da exposição que mostra sensações de artistas através de passeios de trem de Vitória a Minas. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Horário de visitação: De segunda a sexta, das 10h às 18h; e sábados e feriados, das 10h às 16h. Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]. Até 18 de agosto.
Novas Aquisições
Exposição que elabora os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Horário de visitação: De quarta a sábado, das 10h às 20h.
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 19 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.