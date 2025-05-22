Elisa Lucinda, Itamar Vieira Junior e cordel: veja o que fazer nesta quinta (22)

Especial
2ª Festa Internacional da Palavra
Tenda da Palavra: As Fantásticas Histórias Mágicas - com Vitor Passarim (9h) (crianças de até 10 anos); Mesa: Me Aceita como Sou (14h); Mesa: A Literatura, a Resistência e a Liberdade Elisa Lucinda e Itamar Vieira Jr (15h50); Mesa: Formação de Leitores e o Plano Nacional do Livro e da Leitura (18h); Palestra-show “Palavra é Poder” – Elisa Lucinda (20h); Exibição do Filme "Canto das Areias" (2024) (21h30). Espaço Infanto-juvenil: Contação de histórias “O Roubo do Sol” - com Aline Dias (4 a 8 anos) (9h); Mostra Animazul – Sessão Natureza humana; Contação de histórias “E Se o Mundo Descostura” – com Aline Dias (indicado para crianças 4 a 8 anos) (14h). Oficina de Personagens Fantásticos – com Juane Vaillant (11 a 17 anos) (15h); Mostra Animazul (17h). Livraria da Festa: Mar de Histórias – Encontro de Escritores Independentes, lançamentos e autógrafos (10h30). Data: de quarta (21) a sábado (24). Entrada gratuita. Local: Itaúnas, Conceição da Barra. Veja a matéria completa de HZ.
I Love Burger
Durante 25 dias, as casas participantes do festival terão à venda combos de sanduíche + acompanhamento por um preço fixo: R$ 38,90. Os frequentadores do Shopping Vitória poderão experimentar diferentes opções de lanche pagando o valor promocional até o dia 8 de junho. Data: de 15 de maio a 8 de junho. Estabelecimentos: Camarada Camarão, Five Sport Bar, Johnny Rockets, Bob’s, Burger King e Ojo. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Veja a matéria completa de HZ.
Festas e baladas
Closy
Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Isa Faustini, Fred Rigoni, Phi, Hunka e Donat. Horário: a partir das 22h. Entrada: grátis. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Joker Comedy Bar
Os comediantes Adriano Mira, Cabo Magnoni, Djavan Romão, Fernando Emeterio, John Tavares e Minos Marlon levam para o palco do Joker as apresentações individuais e brincadeiras que são realizadas nos botecos da grande Vitória. Horário: a partir das 21h. Ingressos: gratuitos. Local: Joker Comedy Bar Rua Cabo. Endereço: Aylson Simões, 584, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Música ao vivo
Rock Delas
Com show de Maria Horta, no Pub 426. Sem cobrança de couvert. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Apresentação ao vivo de Victor e Márcia. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Enredo Botequim
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 17h, música às 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Giljavan com Novelo
"Especial Gilberto Gil e Djavan" (MPB). Horário: a partir 20h. Couvert: R$ 15. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
Com Ronnie Big Band, Pulo Batera e convidados (MPB e Samba Rock). Horário: a partir das 18h (abertura), 20h (show). Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Cinema
VII Mostra Sesc de Cinema
De 7 de maio a 28 de junho, o Sesc Glória vai receber a VII Mostra Sesc de Cinema, com o melhor do cinema independente brasileiro. Ao todo, serão 58 filmes em cartaz, sendo 30 produções capixabas. Local: salas de cinema, Sesc Glória. Entrada: gratuita, pelo site Lets Events.
Exposição
Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa
A exposição “Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa” traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. A mostra inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: 10 de maio a 17 de agosto. Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: Inteira: R$ 100. Meia-entrada: R$ 50 (Válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos disponíveis no site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa – Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Convento da Penha: Arte nas Alturas
Convento da Penha: Arte nas Alturas vai celebrar os 455 anos do Convento da Penha. A mostra contará com artistas de diversas partes do mundo, com obras que vão desde pinturas clássicas até arte naif, todas inspiradas pela arquitetura e cenário único do Convento e com a curadoria de Ângela Gomes. Data: até 31 de maio. Local: Pousada VilaZinha. Galeria-Store Vilazinha Espaço Artes, na Prainha de Vila Velha.
Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo
Os visitantes podem contemplar registros da natureza capixaba feitos para a produção do livro fotográfico bilíngue de mesmo nome, que traz cerca de 500 imagens distribuídas em 288 páginas da exuberante biodiversidade da região litorânea de Vitória. Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h. Período: até 31 de maio. Local: Parque Costeiro, na área norte da Praia de Camburi. Gratuito.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Vidas em Cordel
Composta por 22 obras, a exposição reúne trajetórias marcantes de brasileiros e brasileiras que inspiram por seus saberes, ofícios e lutas. Entre os destaques estão duas histórias de personalidades capixabas – Regina Maria Ruschi e Dilvana Silva Santos – além de uma homenagem à Dona Domingas, figura popular da capital e símbolo da luta negra no Espírito Santo. Horário de visitação: Terça a sexta-feira: 9h às 18h Sábados e domingos: 9h às 16h. Data: 20 de maio a 22 de junho. Entrada: Gratuita. Veja matéria completa de HZ.
Diversão
Vila Trampolim Park
O parque tem como diferencial o conceito de imersão em cores neon, que transforma o espaço em um verdadeiro videogame da vida real. Diversas atrações para todas as idades. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 12h às 22h. Sábado: 10h às 22h. Domingo: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 35. Local: Shopping Vila Velha, piso L2, próximo ao Oro Café. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
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