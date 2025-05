Fofura!

Capixaba viraliza nas redes com vídeo de "bebê reborn" de verdade

Com apenas quatro meses, a pequena Cecília e sua mãe confundiram usuários em vídeo que já passa de 8,6 milhões de visualizações

Carol Leal Repórter

Publicado em 20 de maio de 2025 às 18:18

Os bebês reborn são o assunto do momento nas redes sociais, mas quem viralizou dessa vez foi uma bebê capixaba que confundiu os internautas. Um vídeo publicado pela arquiteta Gabriella Ultramar, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já passa de 8,6 milhões de visualizações no Instagram e no Tiktok.>

Na publicação, a mãe da Cecília, de apenas quatro meses, brinca mostrando a filha e dizendo que comprou uma bebê reborn: "Ela é bem molinha, muito realista [...] olha só essa bebê reborn gente, eu amei, vocês gostaram?" diz. >

A pequena Cecília, de quatro meses, viralizou por se parecer com um bebê reborn Crédito: Arquivo pessoal

O que Gabriella não esperava era que o vídeo iria repercutir tanto. "Eu não imaginei que ia viralizar, nunca imaginei passar por isso na minha vida. Foi um vídeo que foi feito sem pensar, sem planejamento, sem muita edição, totalmente espontâneo, e 'bum', aconteceu. Tomei um susto porque eu postei no domingo (11) e quando eu acordei na segunda (12) de manhã já tinha 400 mil visualizações. Até então o vídeo mais acessado que eu tinha não passava de 50 mil visualizações", conta a arquiteta.>

Gabriella Ultramar, mãe da Cecília, publicou o vídeo viral Crédito: Arquivo pessoal

Entre mais de 14 mil comentários, muitos entraram na brincadeira e se encantaram com a pequena: "Quase que eu acredito de tão linda que ela é!", elogia uma usuária. "Moça, acho que você caiu em um golpe, esse bebê reborn chora a noite toda. Também adquiri uma dessa", brinca outra internauta. Teve até gente que não entendeu a brincadeira e confundiu a pequena Cecília com uma verdadeira boneca. >

"Me deparei com inúmeros comentários ofensivos de pessoas achando que eu estava debochando das mães de bebê reborn, outras falando que sou mentirosa, que eu deveria adotar uma criança ao invés de ficar postando foto com boneco, coisas desse tipo. Não imaginava que um vídeo que para mim era uma coisa tão clara poderia desencadear tantas interpretações diferentes. Mas claro, também teve vários comentários queridos de pessoas queridas contando 'meu bebê reborn já tem 30 anos e só sabe pedir pix', ou então 'ah, eu tive já vários bebê reborn, hoje já tenho até netinhos reborn'", diz Gabriella.>

Cecília tem apenas quatro meses e viralizou nas redes sociais Crédito: Arquivo pessoal

Nem mesmo os comentários negativos abalaram a capixaba. Nessa nova fase "viralizada", a mãe da Cecília afirma que está muito feliz com a repercussão do vídeo, com os novos seguidores e com os comentários positivos da publicação. "Realmente tem muito mais gente legal do que gente ruim, mas ainda assim a internet acaba assustando um pouco, né? A gente tem que ter cuidado, eu estou tentando ter esse cuidado, afinal é a imagem da minha filha e a minha imagem, né?", finaliza.>

