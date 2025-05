Tendência

Mãe de bebê reborn não tem direito a banco prioritário, diz prefeitura de Curitiba

Prefeitura da cidade do Sul usou as redes sociais para fazer um alerta diferente e acabou virando meme; veja os comentários

A prefeitura de Curitiba usou as redes sociais para fazer um alerta diferente e acabou virando meme. Nele, anuncia que as cadeiras prioritárias dos ônibus da cidade não podem ser usados por mães de bebê reborn.>

"Prefeitura alerta, mas com carinho. Os reborns são fofos, mas não garantem lugar no amarelinho, tá?", diz a publicação, que já conta com mais de 64 mil curtidas. "A gente entende o apego, mas os bancos preferenciais são para públicos prioritários", emenda.>