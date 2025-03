Domingo (30) com Os Barbixas e espetáculo Candlelight no ES

Diversão no Mestre

O que é? Espetáculos teatrais encantadores para toda a família. Peça: Tarzan Criado entre os animais, Tarzan vive em harmonia com a selva, até que exploradores ameaçam seu lar. Com a ajuda de seus amigos, ele embarca em uma aventura para proteger a floresta e descobrir seu verdadeiro lugar no mundo! Horário: A partir das 17h. Gratuito, com inscrições pelas redes sociais do shopping. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.