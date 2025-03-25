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Festival reúne gastronomia e artes plásticas em balneário de Anchieta

Evento Arte com Moqueca chega à terceira edição entre os dias 28 e 30 de março, na Praça de Eventos de Iriri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Março de 2025 às 16:35

Moqueca capixaba
Moqueca é uma das estrelas do evento, que é aberto ao público Crédito: Gabriela Carrara/Shutterstock
O fim de semana será dedicado à cozinha capixaba de frutos do mar em um dos principais balneários do Sul do Espírito Santo. De sexta-feira (28) a domingo (30), a Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta, será palco de mais uma edição do festival Arte com Moqueca, que é aberto ao público. 
O evento, que celebra a gastronomia e a cultura de Iriri e região, promete atrair moradores e turistas com uma programação diversificada, que inclui aula-show de culinária com o chef Gilson Surrage, que traz no repertório receitas típicas como moqueca, paella, bobó de camarão e casquinha de siri e frutos do mar.

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Durante a aula de Surrage, o público poderá acompanhar ao vivo a criação de uma obra de arte assinada pelo artista plástico Lu Jorge, que fará uma performance de live painting. O quadro, pintado em tinta acrílica sobre tela, será sorteado entre os participantes da aula.
A programação do festival também inclui apresentações musicais, com repertório variado. Na sexta (28), a abertura fica por conta do cantor Kaio Sequim e banda, com muita música brasileira. No sábado (29), é a vez de Gustavo Daltio e Dudu Kaha subirem ao palco, seguidos por Margozão Forrozinho. No encerramento, domingo (30), a atração é karaokê. 
Para quem curte atividades físicas ao ar livre, o evento oferece a Caminhada Praia e Pedras, que vai destacar as belezas naturais no percurso entre Anchieta a Iriri. Para inscrições e mais informações sobre a atividade, o Whatsapp de contato é (28) 99911-9531.
Paralelamente ao festival, acontece a Feira do Empreendedor, com a participação de mais de 60 micro e pequenos empresários da região. A mostra será uma vitrine para produtos e serviços locais, em áreas como gastronomia, artesanato e agronegócio.
3º FESTIVAL ARTE COM MOQUECA 
Quando: de 28 a 30 de março de 2025
Onde: Praça de Eventos de Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações:  @festivalartecommoqueca. 

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