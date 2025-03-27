Padre Fábio de Melo retorna aos palcos com show em Cachoeiro de Itapemirim

Padre Fábio de Melo retorna aos palcos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rivaldo Gomes/Folhapress

Em uma nova fase de sua vida, Padre Fábio de Melo retorna aos palcos com energia renovada e uma mensagem de fé e superação. O Espírito Santo será um dos primeiros estados a receber o sacerdote nessa caminhada, com um show especial no Festival Adorai Jesus, que acontece no dia 17 de maio, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

Após compartilhar publicamente sua luta contra a depressão, o padre está de volta pronto para emocionar o público com canções que tocam o coração e inspiram a espiritualidade. Sua apresentação promete ser um momento único de louvor, reflexão e entrega, reafirmando seu papel como uma das maiores vozes da música católica no Brasil.

Além de Padre Fábio, o festival contará com um grande time de artistas do segmento, como Rosa de Saron, Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate), Missionário Shalom e o DJ JP da Imaculada. O evento também valoriza os talentos locais e terá duas atrações capixabas para representar a cultura e a fé do Espírito Santo.

Mais que um show: um encontro de fé

O Festival Adorai Jesus vai além da música e promete uma experiência completa para toda a família. O público encontrará tendas de confissão, adoração ao Santíssimo, exposição pastoral com comunidades e movimentos, lojinhas católicas, praça de alimentação variada, espaço kids e área comfort com cadeiras, garantindo acessibilidade total.

Os ingressos já estão disponíveis, com preços entre R$ 87 e R$ 370, incluindo a modalidade meia solidária. Ao levar 1 kg de alimento não perecível, o público garante o desconto e ainda contribui com quem precisa. Toda a arrecadação será destinada à Cáritas Diocesana, responsável pela distribuição dos alimentos.

Com uma estrutura completa e um ambiente de fé e adoração, o Festival Adorai Jesus será uma oportunidade única para viver momentos de louvor, união e espiritualidade.

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