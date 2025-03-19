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Cultura

5 orações poderosas para o Dia de São José

Veja como rogar ao santo padroeiro dos trabalhadores e das famílias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Março de 2025 às 12:37

Conforme as escrituras, São José é conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)
Conforme as escrituras, São José é conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado Crédito: Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock
Em 19 de março é celebrado o Dia de São José. Considerado pelos fiéis o santo padroeiro dos trabalhadores e das famílias, segundo a Bíblia, foi o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Descendente da casa de Davi, ele era, conforme as escrituras, conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado.
“Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: ‘José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo'” (Mateus 1:19-20).
Além dessa, existem diversas passagens inspiradoras na história de São José. Por isso, ele foi reconhecido como Padroeiro Universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1870 e, atualmente, é um dos santos mais queridos entre os brasileiros. A seguir, confira 5 orações para celebrá-lo!

1. Oração para pedir proteção a São José

Oh! São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos.
Oh! São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão, e obtenha para mim do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais, por intermédio de Jesus Cristo , nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos Pais.
Oh, São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em seus braços; Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do teu coração.
Abrace-O em meu nome e beije-O ao meu último suspiro.
São José, Patrono das almas partidas, rogai por mim. Amém.
Orar para São José antes de dormir ajuda a ter noites tranquilas (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)
Orar para São José antes de dormir ajuda a ter noites tranquilas Crédito: Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock

2. Oração a São José para dormir em paz

Ó querido São José, eu decido, todas as noites, antes de fechar os olhos para o sono, recitar estas aspirações: Jesus, Maria e José, ofereço-vos meu coração e minha alma. Jesus, Maria e José, socorrei-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que minha alma respire em paz convosco. Amém.

3. Oração a São José para pedir emprego

Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.
Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.
Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antonio.
Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.
Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no Domingo da Ressurreição.
Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família.
Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar essa devoção.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

4. Invocação a São José

São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhaste toda a vossa vida no perfeito cumprimento do vosso dever e sustentaste a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos. Protegei bondosamente aqueles que recorrem confiadamente a vós. Conheceis nossas aspirações e esperanças. Dirigimo-nos a vós porque sabemos que nos compreendeis e protegeis. Vós também conheceis as provações, dificuldades e trabalhos da vida. Contudo, mesmo em meio às preocupações materiais, vossa alma estava cheia de profunda paz e cantava de verdadeira alegria pelo íntimo convívio com o Filho de Deus, que vos foi confiado, assim como a Maria, sua terna Mãe. Amém!

5. Oração para ter um bom casamento

Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem no Céu, peço-vos humildemente, pela felicidade que tivestes ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria, que me ajudeis a encontrar um santo marido (ou uma santa esposa), com quem eu possa amar e servir a Deus e, assim, alcançar a Sua celestial bênção sobre minha família. Amém.

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