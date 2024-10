Domingo (13) com Feijoada da Chegou e show de Wiu e Teto no ES; agenda

Tarde Encantada - A Pequena Sereia

A Pequena Sereia vai ter uma lição de que a vida humana é uma bagunça e a vida submarina é muito melhor, mas ela é sonhadora e sonha com as coisas do mundo na superfície. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.