Concerto e música ao vivo nos bares animam a terça (5) no ES; agenda

Festivais
1º Festival Gastronômico de São Mateus
Até 6 de setembro, acontece o evento onde o público poderá conferir melhor da gastronomia nos 9 restaurantes participantes. Além disso, o festival terá aulas-show com chefs renomados e atrações culturais. O evento é realizado nos próprios estabelecimentos. Entrada gratuita. Confira os restaurantes selecionados no site HZ.
Música ao vivo
Casa de Bamba
A partir das 20h, Samba da Sol. Valor do couvert não informado. Funcionamento: das 18h à 0h. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Butecaria Vital
A partir das 16h, com Vini Batera e Fábio Guerra. Promoção de caranguejo a R$ 1 (a unidade). Av. Olgamitho Rodrigues, 33 - Santa Mônica, Vila Velha. Couvert não informado.
Especial
Mariposa em Chamas
Oficina gratuita de iluminação cênica e dança contemporânea voltada para artistas, técnicos, iluminadores e eletricistas do audiovisual, além de pessoas interessadas pela arte em geral. Na Estação Cidadania, na Rua Lucimery Stein Lima, Ilha das Flores, Vila Velha. Entrada gratuita. A programação começa às 8h, e as inscrições devem ser feitos através do Link.
Concerto
Apresentação da Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). No Palácio da Cultura Sônia Cabral, a partir das 19h30, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos. Retirada na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.
7ª edição - Presente para Vitória
Em comemoração aos 472 da cidade de Vitória, acontece, uma apresentação de mais de 240 crianças e adolescentes, promovendo ainda um repertório musical inclusivo, que valorize o respeito às diferenças e promova a acessibilidade das pessoas com deficiência. A partir das 18h, na Praça Costa Pereira e na Escadaria São Diogo, no Centro de Vitória. Aberto ao público
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bita
Até 10 de setembro, atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ, na Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Semana da Pátria
Até 10 de setembro, acontece a exposição fotográfica do exército com 14 imagens do acervo do 38º Batalhão de Infantaria, das 10h às 22h. No Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.