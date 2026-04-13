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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 08:53

A energia do dia trará reflexões, escolhas e momentos que exigirão equilíbrio emocional dos nativos (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)
A energia do dia trará reflexões, escolhas e momentos que exigirão equilíbrio emocional dos nativos Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock
A segunda-feira trará uma energia de decisões importantes, equilíbrio emocional e busca por segurança. Muitas cartas do tarot indicam a necessidade de refletir antes de agir, enquanto outras apontam harmonia, estabilidade e conexões profundas. O dia pedirá calma, consciência e alinhamento com o que realmente faz sentido.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Ouros

O ariano deverá manter o foco para avançar com consistência (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O ariano deverá manter o foco para avançar com consistência Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Ouros” indica persistência e foco. Será um dia de progresso constante, mesmo que lento. Será importante manter-se firme nos seus objetivos.

Touro — 2 de Espadas

O taurino precisará encarar as decisões que vinha adiando (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O taurino precisará encarar as decisões que vinha adiando Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando. Não será dia de adiar escolhas importantes.

Gêmeos — Rainha de Copas

O geminiano deverá confiar mais na sensibilidade e na intuição (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O geminiano deverá confiar mais na sensibilidade e na intuição Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Será um dia de sensibilidade e intuição, conforme a carta “Rainha de Copas”. A segunda-feira favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Câncer — A Sacerdotisa

O canceriano buscará silêncio para ouvir a própria intuição (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O canceriano buscará silêncio para ouvir a própria intuição Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — Os Enamorados

O leonino fará escolhas importantes no campo afetivo (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O leonino fará escolhas importantes no campo afetivo Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Será um dia de decisões importantes no campo afetivo . A carta “Os Enamorados” pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Virgem — Cavaleiro de Espadas

O virginiano terá que controlar impulsos antes de agir (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O virginiano terá que controlar impulsos antes de agir Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Espadas” pede ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.

Libra — 2 de Ouros

O libriano irá equilibrar diferentes áreas da vida com habilidade (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O libriano irá equilibrar diferentes áreas da vida com habilidade Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Haverá equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Segundo a carta “2 de Ouros”, o dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Escorpião — Rei de Ouros

O escorpiano construirá bases mais sólidas e seguras (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O escorpiano construirá bases mais sólidas e seguras Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Será um dia de estabilidade e segurança material. Conforme a carta “Rei de Ouros”, a segunda-feira favorecerá decisões práticas e a construção de algo sólido.

Sagitário — 10 de Copas

O sagitariano viverá momentos de harmonia e conexão emocional (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O sagitariano viverá momentos de harmonia e conexão emocional Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
A carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e momentos de plenitude.

Capricórnio — 4 de Copas

O capricorniano deverá prestar mais atenção às oportunidades ao redor (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O capricorniano deverá prestar mais atenção às oportunidades ao redor Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Haverá insatisfação ou desinteresse. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário — O Eremita

O aquariano buscará recolhimento e reflexão interior (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O aquariano buscará recolhimento e reflexão interior Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
A carta “O Eremita” indica um momento de introspecção. O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão com seu interior.

Peixes — O Papa (Hierofante)

O pisciano encontrará direção em aprendizados e conselhos importantes (Imagem: azarnov | Shutterstock)
O pisciano encontrará direção em aprendizados e conselhos importantes Crédito: Imagem: azarnov | Shutterstock
Haverá busca por orientação e segurança, segundo a carta “O Papa”. O dia favorecerá o aprendizado, a espiritualidade e conselhos importantes.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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