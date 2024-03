Vídeo: Conceito de luxo em projetos de decoração vai além dos materiais utilizados

Em entrevista ao Hub Imobi, o arquiteto David Bastos destacou a importância de criar projetos que estejam de acordo com a rotina das familias e a funcionalidade dos espaços

O especialista, inclusive, começou a carreira com projetos sociais e esteve em Vitória, recentemente, para palestrar em um evento do setor de rochas. O Hub Imobi conversou com David Bastos que ainda comentou um pouco mais sobre a utilização de pedras naturais na arquitetura atualmente. Confira a entrevista completa no vídeo acima.