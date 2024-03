Em abril

Talk Imóveis acontece pela primeira vez em Linhares

A cidade do Norte capixaba, polo imobiliário em ascensão, vai sediar o maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo

Talk Imóveis Linhares vai explorar as oportunidades de investimento imobiliário na cidade. (Felipe Reis/ Prefeitura de Linhares/ Divulgação)

O próximo mês traz uma grande oportunidade para o mercado imobiliário: no dia 3 de abril, o Talk Imóveis será realizado em Linhares, no auditório da Findes, das 14h às 18h. O evento, que conta com entrada gratuita e vagas limitadas, vai explorar as oportunidades de investimento no setor de imóveis. (Clique aqui e inscreva-se)

Por reunir diversas referências do segmento, o Talk Imóveis Linhares é o lugar propício para a realização de networking entre investidores e potenciais compradores de todo o Espírito Santo.

O evento acontece em Linhares devido ao seu potencial econômico, logístico e turístico. A cidade do norte do Estado se transformou em um polo de crescimento com a implantação de indústrias variadas.

De acordo com Maria Elena Lani, gerente comercial da Rede Gazeta Regional Norte, a iniciativa reforça o compromisso da Rede Gazeta com o desenvolvimento econômico e social do município. “A expectativa é de um evento repleto de profissionais do mercado imobiliário, especialistas e entidades. Nosso objetivo é que esta seja a primeira de outras edições”, afirma a gestora.

O que o público pode esperar?

Logo na abertura do evento, o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, vai abordar as potencialidades de Linhares e região.

Já a palestra principal “O poder da alavancagem imobiliária” - fica por conta da especialista em Negócios Imobiliários Daiana Pantano.

Além disso, a programação também conta com outros painéis e temáticas relevantes para o mercado imobiliário.

Personalidades confirmadas

Bruno Marianelli, prefeito de Linhares

Rodrigo Damiani, secretário de Desenvolvimento Urbano de Linhares

Rafael Ottaiano, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana

Erisson Araújo, advogado e consultor especialista em incentivos fiscais

Diretoria da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)

Talk Imóveis Linhares

Quando: 3 de abril



Onde: Auditório da Findes, em Linhares

Auditório da Findes, em Linhares Horário: 14h às 18h

14h às 18h Inscrições: gratuitas no site

