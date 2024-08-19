Saiba como escolher as cores certas na hora de pintar os quartos

As cores das paredes interferem no equilíbrio do quarto Crédito: Projeto: Dantas & Passos | Imagem: Herman Charles Christ

Além de refletirem a personalidade dos moradores, as cores escolhidas para o dormitório têm um impacto significativo tanto na funcionalidade do ambiente quanto no bem-estar. Dependendo da tonalidade , é possível promover sensação de calma e tranquilidade ou energizar o espaço.

“Sem dúvidas, as cores certas interferem no equilíbrio do quarto, nos ajudando em momentos de leitura, relaxamento e no sono”, pontuam as arquitetas Paula Passos e Danielle Dantas, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

Por isso, a seguir, as profissionais elencam 5 dicas para você escolher a paleta de cores ideal para o seu dormitório. Confira!

1. Invista na cromoterapia

Mais do que promover a beleza visual às paredes dos ambientes , as cores proporcionam inúmeros benefícios à saúde dos moradores. O estudo da cromoterapia é pensado para que a paleta contribua no restauro do equilíbrio físico e emocional da pessoa a partir da sua frequência vibracional. “Gostamos muito de aplicar esses conhecimentos em prol de entregarmos sensações positivas para nossos clientes” , diz Paula Passos.

E essa é uma preocupação que ela e sua sócia carregam com afinco, uma vez que as cores têm o poder de influenciar os estados mental e emocional, além de cooperar para a criatividade humana. “Nesse processo, é essencial considerar os revestimentos e os acabamentos utilizados no projeto. Entender o modo de vida e os gostos individuais dos moradores nos conduz no objetivo de conquistar ambientes harmoniosos e acolhedores”, complementa.

2. Como escolher a melhor cor para o quarto

Quando se trata de quartos pequenos, que podem ser de casal , crianças ou solteiros , tons claros são sinônimos de amplitude e uma melhor iluminação. As arquitetas destacam que a clássica combinação de bege e branco será sempre elegante, podendo ser aplicada como uma meia parede inferior em bege claro e a parte superior em branco, acompanhada do teto também branco.

3. Opte pela monocromia no quarto do casal

Promover um consenso entre o casal é o caminho adotado pelas profissionais. “O intuito é sempre o de entregar romantismo, leveza e relaxamento”, analisa Danielle Dantas. Entre as possibilidades, o cinza é uma forte tendência para quartos de casais, uma vez que se trata de uma cor neutra, apresenta diversas nuances e combina muito bem com outros tons.

Para cômodos pequenos, a sugestão acompanha o direcionamento de uma paleta mais clara intercalada ou na linha da monocromia. “Acompanhando as escalas pastel, como umazul clarinho ou um salmão para recobrir não só as paredes, mas inclusive a marcenaria, teremos um décor arrojado e, ao mesmo tempo, amoroso”,exemplificam as arquitetas.

As cores ousadas podem ser usadas no quarto dos adolescentes para refletir a personalidade deles Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

4. Aplique cores ousadas no dormitório dos adolescentes

A paleta precisa seguir a personalidade do adolescente, pois essa é uma fase em que o jovem busca expressar sua individualidade. “Cores ousadas podem ser exploradas, mas é essencial manter uma base branca para não sobrecarregar o ambiente”, explica Paula Passos.

Para esses dormitórios, as nuances de verde, desde as mais vibrantes até as mais sutis, permitem a harmonia com o branco, azul e terracota, entregando combinações fortes e equilibradas. O laranja mais fechado também pode entrar em cena, desde que alinhadas com técnicas de meia-parede ou faixas. “A cor ajuda naconcentração durante a leitura e o estudo”, pontua Danielle Dantas. Mas, se o morador for da linha minimalista, a mescla entre o branco e o bege oportuniza ambientes calmos e serenos.

5. Pinte o quarto do bebê com cores claras

Segundo a cromoterapia, gradientes mais claros e refrescantes favorecem a intuição e o raciocínio. Junto ao azul, a aplicação do bege é clássica, e o verde pode ser trazido por sua capacidade de acalmar e realizar a conexão com a natureza.

“Uma proposta interessante é pintar o teto com um verde suave, enquanto as paredes podem apresentar um tom ligeiramente mais escuro. Com essa ideia, é indicado que armários e cortinas sejam brancos”, acrescentam. Além das opções mencionadas, o amarelo é bem-vindo, desde que revelado em leitura suave. Ademais, uma grande tendência é a utilização de papéis de paredes com referências ao mundo animal, natureza ou outras estampas.

6. Explore as técnicas de pinturas

Para Paula Passos e Danielle Dantas, as diversas técnicas de pinturas e desenhos como listras, padrões geométricos, degradê, meia-parede, orgânicos e círculos, entre outras, são possibilidades a serem exploradas para transformar os dormitórios.