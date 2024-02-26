Home staging: conheça a tendência que personaliza imóveis para venda ou locação

O Home Staging é uma nova tendência do mercado imobiliário que consiste no preparo do imóvel para venda ou locação Crédito: Projetos de Paloma Harrington

Um sofá no meio da sala, uma cortina diferente no quarto ou, quem sabe, uma estante para os livros do home office. Quando vamos escolher um apartamento novo para comprar ou alugar, é preciso utilizar a imaginação para visualizar como aquele espaço pode ficar a cara dos moradores e deixar cada cantinho personalizado. Mas já pensou se esse trabalho todo já fosse feito durante a visita ou até mesmo de forma virtual?

O home staging é uma nova tendência do mercado imobiliário que consiste no preparo do imóvel para venda ou locação. A diretora da Associação Internacional de Profissionais de Home Staging (IAHSP), Paloma Harrington, explica que isso é feito por meio de um estudo do perfil do comprador potencial combinando móveis e acessórios que não apenas destaquem os pontos positivos do espaço, mas também vendam o estilo de vida que o comprador está procurando.

“Isso possibilita que o comprador consiga se visualizar morando no imóvel, e o enxergue como sua futura casa. Assim conseguimos também despertar uma conexão emocional com o imóvel, o que influencia diretamente na decisão de compra e do valor ofertado”, reforça Harrington.

Para o mestre em arquitetura e urbanismo Heliomar Venâncio isso mostra uma nova demanda do mercado, uma vez que muitas construtoras e investidores perceberam que é preciso investir um pouco mais no imóvel, montando um quarto, por exemplo, para que o futuro comprador se apaixone pelo espaço.

“É um perfil de cliente que, inclusive, movimenta um mercado paralelo com a contração de novos profissionais, como arquitetos e designers, para vender o ambiente e destacar alguns dos elementos principais”, pontua.

Aliás, essa repaginada no ambiente não precisa ser feita de forma física. O home staging também pode ser explorado virtualmente e algumas plataformas do mercado já se especializaram na oferta desse tipo de serviço.

A Celer trabalha, como explica a diretora de projetos da empresa, Sandra Ribeiro, a partir de uma fotografia do ambiente que é enviada para o portal da marca. “Não precisa ser foto profissional, apenas tirada de um telefone, com um bom ângulo.”

Sandra ainda destaca que é possível diversificar as opções para um cliente. Um imóvel comercial, por exemplo, pode ser apresentado como um escritório de advocacia, um espaço de coworking ou um escritório de arquitetura.

Essa versatilidade e, em especial, baixo custo, já que uma opção virtual fica bem mais em conta do que reformar o espaço, é o que tem transformado o home staging uma ótima solução para construtoras divulgarem seus imóveis, avalia a diretora da IAHSP, Paloma Harrington.

Jogo rápido

Simulação de ambientes físicos usando o home staging Crédito: Projetos de Paloma Harrington

? O que é o Home Staging Home Staging é uma nova tendência do mercado imobiliário em que o imóvel é preparado, a partir do estudo de perfil do potencial comprador, para adaptar os espaços de acordo com a personalidade do cliente. Assim, ele consegue visualizar os cômodos da casa como se já morasse no local.

Nessa simulação, feita de forma virtual, foi idealizado o conceito de um quarto para o futuro morador Crédito: Projetos de Paloma Harrington

+ Mas quais as vantagens? Para o investidor que deseja vender ou alugar o imóvel, as chances de fechar negócio aumentam, uma vez que, como destaca a diretora da IAHSP, Paloma Harrington, o home staging desperta “uma conexão emocional com o imóvel, o que influencia diretamente na decisão de compra e do valor ofertado.” Já para o comprador, essa técnica permite que ele entenda a função dos cômodos, como os espaços podem ser aproveitados e tenha contato com tendências que ele mesmo pode adotar na futura casa.

Simulação de uma sala física usando o home staging Crédito: Projetos de Paloma Harrington