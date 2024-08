Decoração

6 acessórios para tornar o seu lar mais pet friendly

Ter um animal de estimação envolve muito mais do que dar a ele amor e carinho. Também é importante adequar o espaço para que ele fique seguro e confortável

Dados apontam que o número de animais de estimação no Brasil ultrapassa os 149 milhões, com muitos brasileiros considerando os pets parte da família. (Freepik)

A presença de um pet pode trazer uma energia nova para o nosso lar, alegrando pessoas de todas as idades que buscam uma companhia fiel. Por esse e outros motivos, muitos brasileiros escolhem ter um animal de estimação em casa, como mostra a média de 1,6 por residência no Brasil (Abinpet).

No Espírito Santo, uma pesquisa realizada pelo Marketing/Rede Gazeta indica que 76% dos capixabas têm pelo menos um pet em suas casas ou apartamentos, com 55% dos participantes do estudo afirmando que enxergam eles como membros da família.

Em visita ao Estado em junho, o autor de livros sobre o mercado imobiliário Marcus Araújo destacou que o crescimento do número de pets é uma tendência acomapnhada de perto pelo setor. Ele, que também é CEO de uma empresa especializada em dados e informações voltadas para esse mercado (a Datastore), disse ainda que o número de animais de estimação já é maior do que o de crianças pequenas nas casas brasileiras.

“Um dado que está no nosso novo censo é que, atualmente, o Brasil tem 26 milhões de crianças com até nove anos de idade. Já o número de pets é 149 milhões, segundo estimativa de uma publicação na Forbes Brasil, com base em dados da GFK”, cita.

Seja cachorro, seja gato ou seja qualquer outra espécie, ter um pet envolve muito mais do que dar a ele amor e carinho. Também é importante adequar o espaço para que ele fique seguro, confortável e, claro, para que não faça muita bagunça. Para ajudar os "pais" e "mães" de pet nessa missão, existem acessórios e móveis que tornam o ambiente mais acolhedor para o animal e ajuda a manter tanto ele como a casa seguros, destaca o arquiteto Lucas Serrão.

“Assim como cantinho para alimentação, para o xixi, os pets precisam ter um lugar que traga segurança para eles. Em alguns casos até planejamos na marcenaria um espaço dedicado para eles, permitindo assim que a caminha faça parte da decoração da sua casa”, explica.

Confira 6 dicas do especialista para tornar sua casa ou apartamento mais pet friendly:

1 - Bebedouro

Bebedouros de cerâmica têm uma estética retrô e podem compor na decoração da casa. (Divulgação)

Lucas destaca que o bebedouro pode ser uma opção melhor do que a tradicional tigela de água, por armazenar mais e em alguns casos gerar um fluxo, funcionando como uma espécie de fonte que incentiva o animal a se hidratar e evita deixar água parada.

“Bebedouros de cerâmica, por exemplo, possuem uma estética retrô, que pode compor na decoração da sua casa, além de deixar a água sempre fresquinha, a superfície facilita a limpeza e evita acúmulo de micro-organismos, assim protegendo a saúde dos nossos amiguinhos”, ressalta o arquiteto.

2 - Arranhadores

Arranhador serve principalmente para evitar que os pets arranhem móveis e paredes. (Divulgação)

Um acessório bem comum na casa de quem tem gato é o arranhador, que serve principalmente para evitar que os pets arranhem móveis e paredes. Lucas explica que os arranhadores são uma forma de permitir que os animais “extravasem” sem danificar o espaço.

“Se seu companheiro for bem arteiro é importante ter esses acessórios espalhados pela casa, para que ele gaste energia nesses aparelhos e não nos móveis”, destaca.

3 - Tela de proteção

A tela de proteção é um item essencial para quem tem pets, principalmente em apartamentos. (Divulgação)

Segundo Lucas, a tela de proteção é um item essencial para quem tem pets, principalmente em apartamentos, sendo capaz de evitar fugas e quedas. Ele destaca ainda que é importante ter atenção ao instalar a tela, para não deixar espaços por onde o animal pode passar e não esquecer nenhuma janela, por menor que seja.

“Por mais bem treinado e comportado que seja seu animal, em momentos de estresse ou susto podem acontecer acidentes. Um exemplo comum ocorre em finais de ano, com os fogos de artifício, quando o animal pode se assustar, tentar se esconder e até mesmo pular pela báscula do banheiro, por exemplo. A tela bem instalada impedirá essa perda”, alerta.

4 - Rampa

Escadinhas e rampas são ótimas opções para facilitar o acesso dos pets à cama ou ao sofá. (Divulgação)

Segundo o arquiteto, escadinhas e rampas são ótimas opções para facilitar o acesso dos pets à cama ou ao sofá, permitindo que eles fiquem mais próximos dos donos. Essa acessibilidade é ainda mais importante se tratando de animais com necessidades especiais, como o famoso cachorro “salsicha”, por exemplo, que tem mais dificuldade em alcançar lugares altos.

“Eu vejo como uma ótima opção para quem gosta e permite que os pets se deitem na cama. Lembrando sempre de manter a higiene dos pets, principalmente as patinhas, para que não levem sujeira para a cama”, ressalta Lucas.

5 - Itens embutidos

Itens embutidos, como lixeiras e secadores de louça, ajudam a prevenir bagunças. (Divulgação)

Para quem tem aqueles pets mais arteiros, Lucas recomenda o uso de itens embutidos, como lixeiras e secadores de louça, por exemplo. Além de prevenir bagunças que podem acontecer quando o animal rasga uma sacola de lixo, por exemplo, esses itens mantêm os pets mais seguros.

“Por exemplo, se você tem algum objeto pontudo ou cortante que os animais conseguem pular e pegar, guarde-os bem. Num ato de curiosidade eles podem pular na bancada, por exemplo, e quebrar uma taça de vinho e se cortar. Nesse caso é importante também pensar em uma marcenaria planejada para guardar tudo com segurança”, explica.

6 - Tecidos

A escolha do tecido certo é importante para evitar que o pet rasgue ou deixe odores fortes em alguns móveis e itens. (Divulgação)

A escolha do tecido certo é importante para evitar que o pet rasgue ou deixe odores fortes em alguns móveis e itens. Lucas explica que o ideal é que seja usado um tecido com a trama (tecelagem) bem “fechada”, para evitar também que os animais puxem os fios com as unhas e danifiquem as peças. Entre os materiais mais recomendados, ele cita o Acquablock como uma opção que cumpre múltiplas funções.

“O acquablock, feito de poliéster e algodão, é um dos mais resistentes, tanto que é usado em áreas externas por resistir ao sol e repelir a água”, destaca.

