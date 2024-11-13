Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Geral
  • Inovação
  • Time da UFRJ vence desafio nacional de inovação e mercado de capitais e fatura prêmios
Grupo vencedor

Time da UFRJ vence desafio nacional de inovação e mercado de capitais e fatura prêmios

A equipe superou mais de 900 competidores no VC Challenger, uma imersão de dois meses em inovação e venture capital, desenvolvendo estratégias para fortalecer uma startup do setor de construção.

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:04

WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:04
(esq. p/ dir.) Eduardo Ferreira, João Pedro Côrte e Juliana Antunes com certificado de campeões da competição.
(esq. p/ dir.) Eduardo Ferreira, João Pedro Côrte e Juliana Antunes com certificado de campeões da competição. Crédito: Divulgação
Após competir com 900 estudantes de todo o país, o time da Escola Politécnica da UFRJ sagrou-se campeão da maior competição de capital de risco e startups do Brasil, o VC Challenge. A disputa, promovida pela KPTL, uma das maiores empresas de venture capital da América Latina, com apoio da Rede Gazeta, teve sua final realizada no último sábado (05), em São Paulo.
Durante dois meses, os participantes vivenciaram uma imersão no ecossistema de inovação e investimentos, com aulas, mentorias e a chance de conquistar prêmios: ingressos para o Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, além de um estágio de férias na KPTL.
O grupo vencedor, formado por João Pedro Antunes, Juliana Antunes, João Pedro Côrte e Eduardo Ferreira, destacou o potencial de continuidade e aplicação prática do projeto desenvolvido e já planeja os próximos passos.
Juliana Antunes explicou que o projeto mapeou gaps e apresentou propostas de solução para a Webphy, uma startup SaaS com soluções inovadoras para a construção civil, traçando um plano estratégico para fortalecer as operações. “O VC Challenge despertou meu interesse pelo ecossistema de startups e inovação. Aprendi a avaliar indicadores sob o ponto de vista tanto de empreendedor quanto de investidor, desenvolvendo habilidades de metrificação”, afirmou.
João Pedro Côrte também destacou o impacto da competição em sua formação, especialmente o interesse em aprofundar conhecimentos sobre investimentos em startups early-stage (em estágio inicial). “No VC Challenge 2024, pude aprimorar meu pensamento estratégico e habilidades de comunicação persuasiva, além de explorar o ecossistema das startups, o que despertou em mim um interesse inspirador em ampliar continuamente meu conhecimento”, destacou.
João Pedro Antunes mencionou que também pretende explorar mais o universo da inovação. “Minha participação no VC Challenge 2024 aprimorou minhas habilidades em planejamento estratégico e despertou um grande interesse pelo ecossistema de startups, área que desejo explorar futuramente."
Eduardo Ferreira contou que o grupo já vislumbra os próximos passos e que planejam intensificar o contato com os executivos da Webphy para discutir a aplicação das propostas no planejamento da empresa. “Entre os principais aprendizados, destaco a experiência em um ambiente de alta pressão, a competitividade e o olhar ampliado sobre investimentos, agora focado no mundo das empresas early-stage e com uma perspectiva empreendedora”, concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inovação Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados