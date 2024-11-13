Time da UFRJ vence desafio nacional de inovação e mercado de capitais e fatura prêmios

(esq. p/ dir.) Eduardo Ferreira, João Pedro Côrte e Juliana Antunes com certificado de campeões da competição. Crédito: Divulgação

Após competir com 900 estudantes de todo o país, o time da Escola Politécnica da UFRJ sagrou-se campeão da maior competição de capital de risco e startups do Brasil, o VC Challenge. A disputa, promovida pela KPTL, uma das maiores empresas de venture capital da América Latina, com apoio da Rede Gazeta, teve sua final realizada no último sábado (05), em São Paulo.

Durante dois meses, os participantes vivenciaram uma imersão no ecossistema de inovação e investimentos, com aulas, mentorias e a chance de conquistar prêmios: ingressos para o Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, além de um estágio de férias na KPTL.

O grupo vencedor, formado por João Pedro Antunes, Juliana Antunes, João Pedro Côrte e Eduardo Ferreira, destacou o potencial de continuidade e aplicação prática do projeto desenvolvido e já planeja os próximos passos.

Juliana Antunes explicou que o projeto mapeou gaps e apresentou propostas de solução para a Webphy, uma startup SaaS com soluções inovadoras para a construção civil, traçando um plano estratégico para fortalecer as operações. “O VC Challenge despertou meu interesse pelo ecossistema de startups e inovação. Aprendi a avaliar indicadores sob o ponto de vista tanto de empreendedor quanto de investidor, desenvolvendo habilidades de metrificação”, afirmou.

João Pedro Côrte também destacou o impacto da competição em sua formação, especialmente o interesse em aprofundar conhecimentos sobre investimentos em startups early-stage (em estágio inicial). “No VC Challenge 2024, pude aprimorar meu pensamento estratégico e habilidades de comunicação persuasiva, além de explorar o ecossistema das startups, o que despertou em mim um interesse inspirador em ampliar continuamente meu conhecimento”, destacou.

João Pedro Antunes mencionou que também pretende explorar mais o universo da inovação. “Minha participação no VC Challenge 2024 aprimorou minhas habilidades em planejamento estratégico e despertou um grande interesse pelo ecossistema de startups, área que desejo explorar futuramente."