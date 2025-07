Inclusão

Startup promove oficina gratuita de arte e surfe para crianças neurodivergentes no Espírito Santo

Iniciativa une educação, arte e neurociência para valorizar diferentes formas de aprendizagem e expressão na infância. O encontro será no próximo dia 18, a partir das 7h, na Praia d'Ulé, em Guarapari.

Publicado em 15 de julho de 2025 às 10:00

Projeto da Luma Ensino será realizado na Praia d’Ulé, em Guarapari, reunindo surf adaptado, literatura e música para crianças neurodivergentes. Crédito: Divulgação / Luma Ensino

A startup capixaba Luma Ensino, residente do Fonte Hub - espaço de inovação e startups da Rede Gazeta - está lançando o projeto “Luma Neurocultura”, uma iniciativa aprovada pela Lei Rouanet com foco na expressão artística de crianças neurodivergentes da Grande Vitória.>

Voltado a participantes de até 12 anos, o projeto inaugura no próximo dia 18 de julho com uma oficina de abertura na Praia d’Ulé, no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, reunindo atividades de surf adaptado, contação de histórias, literatura e música, tudo com acesso gratuito para os inscritos.>

A ação é uma das 56 previstas ao longo do projeto, que inclui oficinas e apresentações culturais voltadas a crianças com autismo, TDAH, dislexia e síndrome de Down. A programação tem como objetivo despertar a criatividade e promover o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dos participantes, valorizando suas singularidades.>

Para Israel Pestana, diretor comercial da Luma Ensino e idealizador do projeto, o Luma Neurocultura é uma resposta à ausência de ações culturais voltadas ao público neurodivergente. “Queremos oferecer experiências que estimulem essas crianças de forma afetiva e criativa. Como pai de uma criança autista, sei o quanto projetos assim fazem a diferença na vida das famílias”, destaca.>

A oficina de abertura será realizada em parceria com o projeto Especial Surf e contará com cobertura nas redes sociais feita pela equipe do PodSurf, videocast gravado no Fonte Hub. A trilha musical e a mediação literária ficarão por conta do grupo Passarim do Brasil, liderado pelo artista capixaba Vitor Passarim.>

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online. A seleção será realizada com base na ordem de inscrição, nas vagas disponíveis por oficina e na apresentação de laudo médico que comprove a neurodivergência da criança. >

Serviço

1° Oficina Luma Neurocultura;

Quando? Sexta-feira, 18 de julho;

Sexta-feira, 18 de julho; Horário: a partir das 07h;

a partir das 07h; Onde: Espaço Renato Guimarães Escola de Surf e Kitesurf, Praia d'Ulé, Guarapari;

Espaço Renato Guimarães Escola de Surf e Kitesurf, Praia d'Ulé, Guarapari; Público: Infantil até 12 anos

Infantil até 12 anos Clique aqui e inscreva-se! >

