Startup capixaba leva ensino personalizado a crianças em comunidade de Vitória

Com foco em dados e acompanhamento individual, projeto InovaBem já registra avanços expressivos na aprendizagem de alunos da rede pública no Território do Bem

Publicado em 4 de julho de 2025 às 16:29

Painel do projeto Inova Bem Crédito: Comunicação / Luma Ensino

Inovação, tecnologia e compromisso social são os pilares do InovaBem, projeto conduzido pela Luma Ensino, edtech residente do Fonte Hub - espaço de inovação e startups da Rede Gazeta - voltada ao desenvolvimento acadêmico e pessoal de crianças do bairro São Benedito, no Território do Bem, em Vitória.>

A iniciativa, que ocorre desde o ano passado, atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública, oferecendo aulas personalizadas de português, matemática e inglês.>

O diferencial do InovaBem está na combinação de ferramentas digitais, tutoria pedagógica presencial e acompanhamento individualizado, respeitando o ritmo de cada criança. As aulas online e os encontros presenciais são realizados na sede da ONG Secri, principal parceira executora do projeto no bairro.>

A estratégia pedagógica é baseada em dados, avaliações contínuas e escuta ativa sobre o processo de aprendizagem. Os resultados já são visíveis: em apenas três meses, foram realizadas mais de mil aulas, com presença média de 91% dos alunos. O número de crianças com desempenho acima da média em matemática cresceu 133%, e, em português, 53%, em comparação com 2024.>

Segundo Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino, o modelo tem se mostrado especialmente eficiente em contextos de maior vulnerabilidade. “As crianças chegam com lacunas grandes na aprendizagem. Quando você oferece um ensino personalizado, como fazemos no InovaBem, os resultados aparecem rápido. O aluno avança com muito mais confiança”, destaca.>

O projeto é financiado por meio das leis de incentivo fiscal, permitindo que empresas direcionem parte dos tributos para apoiar a ação. A proposta é expandir para outras comunidades de Vitória e também para municípios como Aracruz e Linhares. >

