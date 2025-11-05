Inovação

Startup capixaba integra fórum Brasil–Índia ao lado de Alckmin e amplia presença internacional

A startup iTrois, integrante do Fonte Hub, representou o Espírito Santo no Diálogo Empresarial Brasil–Índia, realizado nos dias 16 e 17 de outubro, em Nova Délhi.

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:20

Startup capixaba integra fórum Brasil–Índia ao lado de Alckmin e amplia presença internacional Crédito: Divulgação

A startup iTrois, integrante do Fonte Hub, representou o Espírito Santo no Diálogo Empresarial Brasil–Índia, realizado nos dias 16 e 17 de outubro, em Nova Délhi. O evento reuniu representantes do setor público e privado dos dois países com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Selecionada pela ApexBrasil, a iTrois foi uma das cinco startups brasileiras a participar do fórum, que teve como foco o fortalecimento de parcerias estratégicas, o incremento do comércio bilateral e o incentivo à inovação como eixo de cooperação internacional.

A startup foi a única representante capixaba no encontro e integrou a missão ao lado de grandes empresas como Embraer, JBS e outras dos setores de tecnologia, saúde, biocombustíveis e agricultura.

Capixaba no cenário internacional

Segundo o CEO Pablo Magalhães, a participação no fórum foi resultado direto da visibilidade conquistada durante a GITEX Expand North Star 2025, em Dubai, o maior evento de tecnologia do Oriente Médio. A iTrois integrou a delegação brasileira com outras 50 empresas.

“Estar presente em Dubai e agora na Índia representa um marco na nossa jornada. São oportunidades que nos conectam a investidores, parceiros e novas culturas de inovação. É também uma forma de mostrar que o Espírito Santo tem capacidade de gerar tecnologia competitiva em nível mundial”, afirmou Pablo.

Na Índia, a startup participou de rodadas de negócios e reuniões bilaterais com representantes do governo e empresários locais. O foco foi o “Feira Fácil”, novo projeto voltado ao setor de alimentos e bebidas, com forte conexão com o mercado agro.

“A missão abriu portas para parcerias comerciais e tecnológicas entre os dois países”, destacou o CEO.

Reconhecimento e próximos passos

Durante o fórum, Alckmin reforçou o crescimento das relações econômicas entre os países. “Percebemos um aumento nos investimentos de empresas indianas no Brasil e de empresas brasileiras aqui na Índia. O comércio exterior está crescendo: ano passado foram 12 bilhões de dólares, este ano devemos fechar com 15 bilhões. A meta é chegar a 20 bilhões de dólares”, afirmou o vice-presidente em entrevista concedida ao site do Governo Federal.

Além da articulação internacional, a iTrois é apoiada por programas de fomento à inovação, como o Seedes (Secti/Fapes) e o Tecnova 3 (Finep/Fapes). A empresa planeja abrir uma filial na Europa em 2026, consolidando sua expansão global.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta