Projeto capixaba leva educação personalizada a crianças do Território do Bem e eleva desempenho escolar

Criado pela startup capixaba Luma Ensino, o InovaBem combina tecnologia, metodologia pedagógica e impacto social para reduzir o déficit de aprendizagem em português e matemática.

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:04

Painel do projeto Inova Bem Crédito: Comunicação / Luma Ensino

Um projeto desenvolvido no bairro São Benedito, em Vitória, tem transformado a relação de crianças em situação de vulnerabilidade com o aprendizado. Criado em 2024 pela startup capixaba Luma Ensino, o InovaBem oferece educação personalizada para estudantes da rede pública no Território do Bem e já apresenta resultados que surpreendem.

A iniciativa é realizada em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Secri, com mais de 35 anos de atuação na região. A sede da entidade funciona como ponto de apoio para aulas online e eventos presenciais, promovendo um ambiente estruturado para o estudo de dezenas de crianças.

“Quando chegamos a São Benedito, encontramos uma realidade muito dura. A maioria das crianças não tinha nem onde estudar em casa, e boa parte não tinha internet ou material escolar” relata Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino.

Combinando tecnologia, metodologia pedagógica estruturada e foco em impacto social, o projeto enfrenta um dos maiores desafios da educação brasileira: o déficit de aprendizagem em português e matemática entre estudantes do ensino fundamental.

Em pouco mais de um ano, o InovaBem já demonstra avanços concretos. As notas médias dos alunos cresceram cerca de três pontos, e entre 80% e 90% das crianças atendidas atingiram o nível de aprendizado esperado para a idade, segundo os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Um simulado, elaborado com base no modelo do IDEB, mostrou desempenho médio de 7,3 entre os estudantes, nota que colocaria o projeto entre os três melhores índices do Espírito Santo, caso fosse um município. “A nossa missão é transformar vidas por meio da educação personalizada” reforça Murilo.

Combate à evasão e envolvimento comunitário

Segundo a coordenadora pedagógica da Secri, Adani Felix, o projeto também tem contribuído para reduzir a evasão escolar e fortalecer o vínculo das famílias com a trajetória dos filhos. “As ações do projeto, somadas ao apoio da equipe pedagógica, geram impactos positivos no ambiente familiar, pois proporcionam o envolvimento e o acompanhamento ativo das famílias na rotina do educando. O projeto beneficia não somente a criança, mas também a comunidade em que está inserida”, destaca.

Além das aulas de reforço escolar, o InovaBem promove atividades culturais e ações solidárias, como celebrações no Dia das Crianças, campanhas de Natal e doações de materiais escolares, arrecadados por alunos de escolas particulares que apadrinham os estudantes do programa.

