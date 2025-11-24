Empreendedorismo

Rede Gazeta promove diálogo sobre inovação e protagonismo jovem, nesta quarta (26)

O evento Diálogos: Jovens que Inovam busca inspirar estudantes do ensino médio a transformar ideias em oportunidades e fortalecer políticas voltadas à juventude. O encontro é aberto ao público e com vagas limitadas.

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:54

Num cenário em que tecnologia, criatividade e empreendedorismo se tornam competências essenciais para o futuro do trabalho, iniciativas que conectam juventude e inovação ganham ainda mais relevância. É com esse propósito que será realizado, nesta quarta-feira, 26, às 8h30, o evento “Diálogos: Jovens que inovam”, na sede da Rede Gazeta, em Vitória.

A proposta é provocar reflexões sobre como estudantes do ensino médio podem transformar ideias em projetos sustentáveis e empreendimentos. Promovido em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), o encontro reforça a convergência entre educação, tecnologia e cultura empreendedora no Espírito Santo. A participação é gratuita, com vagas limitadas mediante inscrição (inscreva-se aqui).

O painel reunirá o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas; o diretor-regional do Senac Espírito Santo, Richardson Schmittel; e o pesquisador e CEO da Lume Robotics, Rânik Guidolini. A mediação será conduzida por Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, o evento reforça o papel da empresa como promotora de debates de interesse público e incentivadora do desenvolvimento social. “A Rede Gazeta acredita na força da educação como motor de transformação. Reunir jovens, educadores e empreendedores para discutir inovação é, antes de tudo, investir no futuro do Espírito Santo. Nosso papel é conectar ideias, inspirar atitudes e fortalecer pontes entre o conhecimento e o mercado”, destaca.

A SECTI, por meio do secretário Bruno Lamas, afirma que a participação no evento reafirma o compromisso do Governo do Estado em construir um Espírito Santo com mais oportunidades para a juventude.

“Quando ouvimos jovens inovadores, entendemos melhor seus desafios e alinhamos nossas políticas para que educação, tecnologia e empreendedorismo caminhem juntos” complementa.

Com formato de painel dinâmico, o Diálogos: Jovens que Inovam busca inspirar o protagonismo juvenil e fortalecer políticas públicas conectadas às reais necessidades da nova geração.

Serviço:

Data: 26 de novembro (quarta-feira)

Hora: 8h30

Local: Auditório da Rede Gazeta – Vitória/ES

