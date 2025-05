Mundo digital

Painel em Vitória discute uso da IA para identificar estresse e depressão

Nesta terça-feira (13), especialistas da área médica, da mineração e do setor financeiro discutiram novas aplicações da IA, focando em soluções mais ágeis e com segurança

Wanessa Eustachio Analista de Comunicação / [email protected]

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:56

O evento reuniu no Auditório do Senac, em Vitória, especialistas e pesquisadores para debater novas soluções e tendências em IA. Crédito: Wanessa Eustachio

Que a inteligência artificial (IA) entrou para o dia a dia da maioria das pessoas já não é novidade. Soluções para vídeos, fotografias, resumos de textos e até mesmo respostas a obviedades têm caído cada vez mais no gosto das pessoas. O próximo passo, no entanto, vai além: a IA já começa a perceber sinais de estresse e até mesmo depressão. O assunto foi pauta de um painel realizado em Vitória, na manhã desta terça-feira (13).>

O encontro, realizado no auditório do Senac-ES, em Bento Ferreira, reuniu especialistas e pesquisadores para debater novas soluções que vão além da chamada IA generativa. A conversa destacou vertentes que já estão impactando as operações empresariais e abrindo novas possibilidades de pesquisa. >

“Estamos vivendo um momento em que a tecnologia não apenas reconhece emoções básicas, mas também começa a identificar estados complexos como estresse e depressão. E isso abre um universo de possibilidades para soluções mais humanas e personalizadas”, destacou o pesquisador Thiago Paixão, professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).>

Para Paixão, a computação afetiva desponta como um campo promissor, voltado para a compreensão do comportamento humano em profundidade. Mais do que reconhecer expressões óbvias, garante, essa vertente da IA já começa a captar sinais emocionais sutis.>

O professor do Ifes atua em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) na aplicação da IA em análises de áudio para detecção de sinais emocionais. Ainda no campo da medicina, o neurocirurgião e neurorradiologista intervencionista Thiago Madeira afirma que a IA tem sido um recurso estratégico para garantir a precisão em procedimentos minimamente invasivos. >

Ele é fundador de uma health tech, a The Smart Device, focada em soluções para neurorradiologia intervencionista, onde desenvolveu um sistema que assegura a compatibilidade dos dispositivos utilizados, evitando erros que podem gerar prejuízos financeiros e riscos clínicos.>

"Nosso maior desafio foi criar um sistema que garantisse a precisão sem comprometer a segurança do paciente nem gerar custos desnecessários", afirma o médico. "A ideia foi manter um modelo determinístico, mas que ainda permitisse variações na forma como o médico interage com a IA durante o procedimento", completa Madeira.

Da mineração ao "calote"

A visão de que a inteligência artificial não se resume à vertente generativa foi reforçada por Alexandre Pigatti, head de Inteligência Artificial da Vale. Ele destacou que a aplicação na companhia começou em 2017, muito antes do boom da IA generativa. "Desde 2017, aplicamos ferramentas que utilizam dados históricos e algoritmos para prever eventos futuros ou comportamentos. Elas nos ajudam a identificar falhas em equipamentos críticos, garantindo que a operação não pare e otimizando nossos processos", explicou.>

Vicente Lopes Duarte, diretor de Tecnologia do Banestes, acrescentou a perspectiva do setor financeiro, onde a IA preditiva tem sido utilizada para reduzir a inadimplência, atualmente em 2%, abaixo da média de mercado.>

"Hoje, trabalhamos com estatísticas e variáveis estáticas, mas a visão de futuro é trazer a dinâmica para essa fórmula, permitindo que a IA aprenda com o comportamento dos clientes e se renove constantemente", afirmou. Para ele, a inteligência artificial é um meio, não um fim. "Se apaixonem pelo problema que vocês querem resolver, não pela tecnologia. Ela é um meio para se alcançar um objetivo maior.">

Os palestrantes reforçaram que, mais do que apostar na IA generativa, o foco está em soluções estratégicas capazes de entregar resultados práticos e seguros em setores distintos. Da manutenção preditiva na indústria à detecção de fraudes no setor financeiro e o suporte a procedimentos médicos, a inteligência artificial segue expandindo suas aplicações, mostrando que o impacto real está na combinação de metodologias tradicionais com novas abordagens tecnológicas. >

