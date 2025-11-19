Home
Festival Crias.Lab lança obras audiovisuais de jovens da Grande Vitória nesta sexta (21)

Festival Crias.Lab lança obras audiovisuais de jovens da Grande Vitória nesta sexta (21)

Evento na Fazendinha reúne documentários e videoclipes produzidos por jovens da Grande Vitória; iniciativa tem apoio da Rede Gazeta, por meio do Fonte Hub

Leticia Fortaleza

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:51

Festival Crias.Lab estreia produções audiovisuais e ocupa a Fazendinha com dois dias de programação cultural
Festival Crias.Lab estreia produções audiovisuais e ocupa a Fazendinha com dois dias de programação cultural Crédito: Zanete Dadalto

O Crias.Lab encerra sua 6ª edição nesta sexta (21) e sábado (22), na Fazendinha, em Vitória, com uma programação cultural que reúne painéis, exibições audiovisuais, shows e a estreia das obras produzidas pelos jovens participantes. O festival marca o fim de mais um ciclo do laboratório imersivo, que tem se consolidado como uma das iniciativas mais relevantes de formação criativa para juventudes periféricas no Espírito Santo. A entrada é gratuita.

Evento na Fazendinha reúne documentários e videoclipes produzidos por jovens da Grande Vitória; iniciativa tem apoio da Rede Gazeta, por meio do Fonte Hub

Festival Crias.Lab lança obras audiovisuais de jovens da Grande Vitória nesta sexta (21)

Nesta edição, 50 jovens foram selecionados para uma semana de oficinas de roteiro, direção e produção, conduzidas por profissionais capixabas e de outros estados. A imersão incluiu dois dias de gravação em set, etapa em que os participantes vivenciaram todas as fases da produção audiovisual. O resultado será apresentado no festival com a estreia do videoclipe Caminhos, da artista Mallu, e do documentário Ave Senhoras, que resgata memórias e trajetórias de mulheres da Grande São Pedro.

Novas narrativas

Para Sullivan Silva, diretor do Crias.Lab, o laboratório amplia horizontes e fortalece trajetórias profissionais. “O processo foi muito potente porque permitiu aos jovens enxergarem o audiovisual como lugar de expressão e também de oportunidade. Eles saem com repertório, experiência e confiança para seguir criando”, afirma.

Parceiro institucional do Crias.Lab desde 2022, o Fonte Hub, espaço de inovação e experimentação da Rede Gazeta, contribuiu para a formação e experimentação dos participantes, sediando oficinas práticas do projeto.

Para Léo Fraga, analista de inovação do hub, apoiar projetos como este reforça a missão do espaço. “A inovação não acontece apenas no campo da tecnologia. Ela nasce da troca, da escuta e da criatividade. Projetos como o Crias Lab se conectam com os pilares do Fonte, que é um espaço para experimentar, comunicar e desenvolver ideias que transformam o ecossistema capixaba de dentro pra fora”, destaca.

Programação completa

21 de novembro (sexta-feira)

15h – Painel Juventudes Brasileiras – História é poder (Don L, Spartakus Santiago, Suellen Cruz | Mediação: Bryce Caniçali)

17h – Exibição do doc Livre Confiança (Spartakus Santiago)

17h45 – Mostra “Novos Olhares”: Liberdade para Morar (doc, CEET Vasco Coutinho) e Além do Carnaval (doc, Faesa)

19h – Exibição de Céu do Congo, Território em Diáspora

19h30 – Bate-papo com realizadores, mediação de Spartakus

20h30 – Lançamento das obras do laboratório: videoclipe Caminhos e doc Ave Senhoras

21h30 – Show com CORVO (Portugal)

22 de novembro (sábado)

10h – Painel A escola do futuro (Katiúscia Ribeiro, Renata Di Carmo, Isabella Baltazar, Ira, Acácio Jacinto | Mediação: Ana Paula Brandão);

14h – Painel Narrativas protagonistas (Juliana Vicente, Esther Radaelli, Ryan Gouveia, Thiago Souza | Mediação: José Kaeté);

17h30 – Painel O som e o território na era digital (Lucas Malak, Dom Filó, Ada Koffi, Leoziinho, Branú | Mediação: Chinaina);

21h – Ultra Baile: DJ Ronalda, DJ Gegeo, DJ Asiat, DJ DK, Deekapz, RaMeMes e DJ Enzo

