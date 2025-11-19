Festival Crias.Lab lança obras audiovisuais de jovens da Grande Vitória nesta sexta (21)

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:51
O Crias.Lab encerra sua 6ª edição nesta sexta (21) e sábado (22), na Fazendinha, em Vitória, com uma programação cultural que reúne painéis, exibições audiovisuais, shows e a estreia das obras produzidas pelos jovens participantes. O festival marca o fim de mais um ciclo do laboratório imersivo, que tem se consolidado como uma das iniciativas mais relevantes de formação criativa para juventudes periféricas no Espírito Santo. A entrada é gratuita.
Nesta edição, 50 jovens foram selecionados para uma semana de oficinas de roteiro, direção e produção, conduzidas por profissionais capixabas e de outros estados. A imersão incluiu dois dias de gravação em set, etapa em que os participantes vivenciaram todas as fases da produção audiovisual. O resultado será apresentado no festival com a estreia do videoclipe Caminhos, da artista Mallu, e do documentário Ave Senhoras, que resgata memórias e trajetórias de mulheres da Grande São Pedro.
Para Sullivan Silva, diretor do Crias.Lab, o laboratório amplia horizontes e fortalece trajetórias profissionais. “O processo foi muito potente porque permitiu aos jovens enxergarem o audiovisual como lugar de expressão e também de oportunidade. Eles saem com repertório, experiência e confiança para seguir criando”, afirma.
Parceiro institucional do Crias.Lab desde 2022, o Fonte Hub, espaço de inovação e experimentação da Rede Gazeta, contribuiu para a formação e experimentação dos participantes, sediando oficinas práticas do projeto.
Para Léo Fraga, analista de inovação do hub, apoiar projetos como este reforça a missão do espaço. “A inovação não acontece apenas no campo da tecnologia. Ela nasce da troca, da escuta e da criatividade. Projetos como o Crias Lab se conectam com os pilares do Fonte, que é um espaço para experimentar, comunicar e desenvolver ideias que transformam o ecossistema capixaba de dentro pra fora”, destaca.
21 de novembro (sexta-feira)
15h – Painel Juventudes Brasileiras – História é poder (Don L, Spartakus Santiago, Suellen Cruz | Mediação: Bryce Caniçali)
17h – Exibição do doc Livre Confiança (Spartakus Santiago)
17h45 – Mostra “Novos Olhares”: Liberdade para Morar (doc, CEET Vasco Coutinho) e Além do Carnaval (doc, Faesa)
19h – Exibição de Céu do Congo, Território em Diáspora
19h30 – Bate-papo com realizadores, mediação de Spartakus
20h30 – Lançamento das obras do laboratório: videoclipe Caminhos e doc Ave Senhoras
21h30 – Show com CORVO (Portugal)
22 de novembro (sábado)
10h – Painel A escola do futuro (Katiúscia Ribeiro, Renata Di Carmo, Isabella Baltazar, Ira, Acácio Jacinto | Mediação: Ana Paula Brandão);
14h – Painel Narrativas protagonistas (Juliana Vicente, Esther Radaelli, Ryan Gouveia, Thiago Souza | Mediação: José Kaeté);
17h30 – Painel O som e o território na era digital (Lucas Malak, Dom Filó, Ada Koffi, Leoziinho, Branú | Mediação: Chinaina);
21h – Ultra Baile: DJ Ronalda, DJ Gegeo, DJ Asiat, DJ DK, Deekapz, RaMeMes e DJ Enzo
