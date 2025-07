Encontro nacional

Feira InovaES vai reunir mais de 150 startups e debater o futuro da inovação no Espírito Santo

A programação conta com palestras, atrações culturais, rodadas de negócios e presença de startups de todo o país.

Publicado em 16 de julho de 2025 às 11:28

A proposta do evento é impulsionar o desenvolvimento do setor produtivo e fortalecer a cultura científica e empreendedora no Estado. Crédito: (Reprodução/SECTI)

Vitória recebe, nos dias 29 e 30 de julho, a Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups, evento que promete movimentar o ecossistema de inovação do Espírito Santo e reunir cerca de 10 mil pessoas em dois dias de programação, no Ilha Buffet. >

A proposta é conectar negócios, talentos e soluções tecnológicas de diferentes regiões do país, com foco no desenvolvimento do setor produtivo e no estímulo à cultura científica e empreendedora no Estado.>

Com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a feira contará com 150 startups participantes, sendo 30 de fora do Espírito Santo, além de representantes de universidades, institutos federais, aceleradoras e investidores. A expectativa da organização é movimentar cerca de R$ 20 milhões em volume de negócios.>

A programação inclui rodas de conversa, palestras com especialistas, apresentações culturais e o Desafio de Startups, que vai premiar as soluções mais inovadoras com até R$ 10 mil. Um dos nomes mais aguardados é o do cientista e empreendedor Silvio Meira, referência em inovação e transformação digital no Brasil, que fará uma palestra no segundo dia do evento.>

>

Para Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, o evento é uma oportunidade de mostrar o potencial do ecossistema capixaba. “A InovaES 2025 é uma grande vitrine do que estamos construindo no Espírito Santo quando o assunto é inovação. Nosso objetivo é claro: popularizar a inovação e aproximá-la de quem mais precisa. Queremos mostrar que inovação não é algo distante ou elitizado, ela está ao alcance de todos e transforma vidas”, destaca.>

Fonte Hub marca presença no evento>

Entre os expositores confirmados está o Fonte Hub, hub de inovação da Rede Gazeta, que marcará presença com um estande interativo. O espaço vai destacar as conexões entre startups, criatividade, produção de conteúdo e as oportunidades de parcerias estratégicas que podem ser desenvolvidas no ambiente de inovação da Rede Gazeta.>

Serviço:>

O que? Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups>

Quando? Dias 29 e 30 de julho>

Onde? Ilha Buffet, em Vitória>

Entrada franca, sem necessidade de inscrição prévia.>

