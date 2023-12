Equipes da Rede Gazeta são premiadas entre as 10 mais inovadoras do país

Prêmio Intraempreendedorismo Aevo foi entregue a empresas que têm alcançado resultados sólidos com a cultura de inovação

Mais de 90 empresas participaram da disputa pelo reconhecimento, e mais de 27,4 mil projetos de inovação foram analisados durante o processo, para as diversas modalidades do prêmio. Nesta edição, puderam participar empresas com 100 colaboradores e faturamento anual mínimo de R$ 100 milhões em 2022, com iniciativas implementadas entre janeiro de 2021, até março de 2023. Já na modalidade Equipes, organizações com times de até 10 pessoas envolvidas diretamente com inovação puderam submeter projetos no mesmo período citado.