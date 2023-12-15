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Transformação

Equipes da Rede Gazeta são premiadas entre as 10 mais inovadoras do país

Prêmio Intraempreendedorismo Aevo foi entregue a empresas que têm alcançado resultados sólidos com a cultura de inovação

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 13:00

Victor Mattedi

Victor Mattedi

Publicado em 

15 dez 2023 às 13:00
Patrícia Lino, coordenadora do Fonte Hub, e a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, estiveram presente no evento de premiação.
Patrícia Lino, coordenadora do Fonte Hub, e a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, estiveram presente no evento de premiação. Crédito: Divulgação
Com o objetivo de motivar a cultura de inovação, a criatividade e o empreendedorismo, a Aevo, maior plataforma de inovação da América Latina, entregou, na última semana, o 1° Prêmio Intraempreendedorismo Aevo, que reconhece times e iniciativas que empreendem na organização de dentro para fora. Em uma cerimônia realizada em São Paulo, a Rede Gazeta foi reconhecida em 9° lugar na modalidade Equipes, no segmento de Inovação de Transformação.
Mais de 90 empresas participaram da disputa pelo reconhecimento, e mais de 27,4 mil projetos de inovação foram analisados durante o processo, para as diversas modalidades do prêmio. Nesta edição, puderam participar empresas com 100 colaboradores e faturamento anual mínimo de R$ 100 milhões em 2022, com iniciativas implementadas entre janeiro de 2021, até março de 2023. Já na modalidade Equipes, organizações com times de até 10 pessoas envolvidas diretamente com inovação puderam submeter projetos no mesmo período citado.
A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, destaca que foi uma honra receber o reconhecimento nacional. "Buscamos atuar com inovação como meio para alcançar resultados consistentes, de forma responsável, com foco nas pessoas, e reconhecimentos como esse alegram e estimulam nosso time a seguir em frente", disse.
Já para Patrícia Lino, coordenadora do Fonte Hub, o sentimento de felicidade e reconhecimento não é diferente. "Tenho muito orgulho de representar os mais de 500 funcionários que fazem da nossa empresa, quase centenária, se reinventar para se manter ousada, inquieta e cada vez mais inovadora", comemorou.

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