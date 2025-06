Ao vivo

Zona Mista #24: Flamengo e Botafogo eliminados do Mundial

Filipe Souza, Victor Gregório, Tiago Taam e Caio Vasconcelos debatem ao vivo sobre os principais acontecimentos do futebol da semana

O Zona Mista desta segunda-feira (30) está na área com Filipe Souza, Vinicius Lima, Breno Coelho e Caio Vasconcelos, que comentam sobre a Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras classificado e Botafogo e Flamengo eliminados, e agora as expectativas estão voltadas para as quartas de final. Além disso, também será falado sobre os próximos jogos de Rio Branco e Porto Vitória pela Série D. Assista no vídeo acima a partir das 14h! >