Vitória terá primeira escolinha social oficial do Botafogo no Brasil

Projeto irá contemplar mais de 100 crianças em vulnerabilidade social na região de Goiabeiras

Espírito Santo vai receber a primeira escolinha de futebol oficial do Botafogo. (Divulgação)

Capital do Espírito Santo, Vitória será sede da primeira escolinha oficial do Botafogo no Brasil. O projeto social chamado "Estrelas do Futuro - Estrela Capixaba" vai atender mais de 100 crianças na região de Goiabeiras, que vão receber oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, além da prática esportiva.

O pontapé inicial será dado no dia 21 de maio, a partir das 19 horas, na Rua Adalfredo Wanick, s/n, na altura do templo da Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, e as inscrições estão sendo feitas através do telefone da Rede Abba (27 99857-3832).

Segundo o empresário Fernando Paiva, um dos idealizadores da escolinha, o projeto tem tudo para impactar positivamente a vida desses jovens talentos e amantes do futebol. "Estamos muito orgulhosos de inaugurar a primeira Escolinha Social do Botafogo no Brasil aqui em Vitória, Espírito Santo. Este é um passo significativo em nossa missão de usar o esporte como uma ferramenta para promover a inclusão social e transformar vidas".

Serviço

Lançamento da escolinha social oficial do Botafogo no ES

Data: 21 de maio de 2024, às 19 horas

Local: Rua Adalfredo Wanick, s/n, Goiabeiras (no final da mesma rua onde se encontra o templo da Primeira Igreja Batista em Goiabeiras)

Mais informações: Fernando Paiva (27 99696-8825)

