Torcida do Vasco arrecada 22 toneladas de alimento em jogo no Kleber Andrade

Alimentos foram exigidos na compra do ingresso meia-solidária para a partida contra o Volta Redonda no Espírito Santo

A torcida do Vasco doou 22 toneladas de alimentos, com a meia-entrada solidária, na vitória sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade. Na ação, todo torcedor poderia pagar meia, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.