Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após derrota em São Januário

A derrota do Vasco para o Goiás, em jogo ocorrido nesta quinta-feira (22) em São Januário e válido pelo Campeonato Brasileiro, gerou um princípio de tumulto no estádio do Rio de Janeiro.

Alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado. A ação ocorreu assim que a partida acabou em 1 a 0 para os visitantes.

Houve tentativa de invasão, mas os autores da iniciativa não conseguiram acessar o campo.

Confusão depois do apito final!



A torcida do Vasco se irritou com a derrota contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e atirou objetos no gramado em direção aos jogadores pic.twitter.com/31TLdEGmS9 — ge (@geglobo) June 23, 2023

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.

A derrota deixou a equipe carioca na penúltima posição do Brasileirão. O time soma apenas seis pontos e está à frente apenas do América-MG.

Vasco demite Barbieri

Após a derrota do Vasco para o Goiás, por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), em São Januário, o técnico Maurício Barbieri foi demitido. A informação foi confirmada pelo site Globo Esporte.

Clube divulga nota

A 777 Partners e o Vasco repudiam de forma veemente os atos criminosos cometidos contra o CEO Luiz Mello, a quem prestamos nosso irrestrito apoio e solidariedade.

É inaceitável que estes covardes que fingem ser torcedores se escondam atrás da paixão pelo Vasco e do anonimato para incitarem a violência. É hora de colocar de uma vez por todas um fim a qualquer dúvida sobre a lealdade de Luiz Mello ao Vasco e ao nosso projeto.

O futebol é a grande paixão do brasileiro, um esporte criado para promover alegria e interação entre os povos, um importante e histórico vetor social na luta contra todos os tipos de preconceito. O caso envolvendo nosso CEO, infelizmente, não é isolado. Anteontem, jogadores do Corinthians não puderam descer do ônibus para se concentrar em um hotel porque “torcedores” ameaçaram agredi-los. Ontem, a partida entre Santos x Corinthians não terminou porque outros “torcedores” apontaram rojões e sinalizadores na direção dos atletas. Será que só vamos de fato enfrentar este problema quando estivermos enterrando um atleta, treinador ou diretor?

Como já relatou outras vezes, o Vasco da Gama respeita o direito do seu torcedor de protestar e demonstrar insatisfação, mas condena (e seguirá condenando) todas as manifestações com teor agressivo e que coloquem em risco a vida de seus representantes, sejam eles dirigentes, membros da comissão técnica ou jogadores.

O Departamento Jurídico já acionou as autoridades cobrando apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis de mais um ato de violência.

Temos convicção de que este criminoso episódio não representa os valores defendidos pelos verdadeiros vascaínos, que esgotaram os ingressos da partida contra o Goiás, em mais uma prova de amor ao clube.