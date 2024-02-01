Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Real acerta com novo patrocinador, e valor da camisa chega a R$ 1,3 bilhão
Valorização

Real acerta com novo patrocinador, e valor da camisa chega a R$ 1,3 bilhão

O Real Madrid fechou acordo com a empresa de tecnologia HP, segundo o jornal AS

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2024 às 17:06
Pela primeira vez na história, o Real Madrid terá dois patrocínios em sua camisa.
Jude Bellingham vive grande fase no Real Madrid
Pela primeira vez na história, o Real Madrid terá um segundo patrocinador na camisa Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O Real Madrid fechou acordo com a empresa de tecnologia HP, segundo o jornal AS. O clube fará anúncio oficial sobre a parceria nesta sexta-feira (2), e já divulgou teasers em suas redes sociais antecipando que terá uma novidade.
A HP pagará 70 milhões de euros (R$ 373 milhões na cotação atual) por ano ao Real Madrid, segundo a publicação. A empresa norte-americana estampará as mangas da camisa do clube espanhol.
O novo patrocínio não interfere no acordo com a Fly Emirates. A empresa dos Emirados Árabes Unidos permanecerá ocupando o espaço principal no uniforme do Real.
Somando o valor pago por patrocinadores e pela fornecedora de material esportivo, o Real arrecadará 257,6 milhões de euros (R$ 1,37 bilhão) por ano. O clube recebe 70 milhões de euros (R$ 373 milhões) da Fly Emirates e mais 117,6 mi de euros (R$ 626,9 mi) da Adidas por temporada.
A quantia ganha com a camisa é a maior da história do Real Madrid. O presidente Florentino Pérez identifica as oportunidades de patrocínio como uma forma de manter a arrecadação do clube espanhol em patamar similar a Manchester City e PSG.
O Real espera alcançar arrecadação de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões) por temporada. Um dos importantes pilares desse projeto é a reforma do Santiago Bernabéu, que deve ser finalizada ainda neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Real Madri
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados