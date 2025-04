1 a 0

RB Bragantino vence o Botafogo e garante primeira vitória no Brasileirão

O Botafogo até criou boas oportunidades com Igor Jesus, mas não conseguiu evitar a derrota. O duelo, válido pela terceira rodada da competição, foi disputado no estádio Nabi Abi Chedid

3 min de leitura min de leitura

Red Bull Bragantino vence o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (12), e garante sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Em um jogo movimentado, o Massa Bruta abriu o placar com Sasha e teve chances de ampliar, mas parou em John e no cansaço do segundo tempo. O Botafogo até criou boas oportunidades com Igor Jesus, mas não conseguiu evitar a derrota. O duelo, válido pela terceira rodada da competição, foi disputado no estádio Nabi Abi Chedid.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino conquistou seu primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Agora, com 4 pontos, o Massa Bruta ocupa a nona posição na tabela.

Com a derrota, o Botafogo sofre seu primeiro revés no campeonato e soma 4 pontos na tabela. O time ocupa a sétima posição.

Como foi o jogo

O Red Bull Bragantino não perdeu tempo e abriu o placar logo no início do primeiro tempo com Sasha. Após jogada ensaiada no escanteio, Jhon Jhon cruzou rasteiro, e o atacante finalizou de primeira para o fundo do gol. A melhor chance do Botafogo na etapa inicial veio com Igor Jesus, que acertou a trave. O Massa Bruta seguiu pressionando, finalizou mais vezes e só não ampliou porque Jair salvou em cima da linha após finalização de Mosquera.

RB Bragantino vence o Botafogo e garante primeira vitória no Brasileirão. (Reprodução/Youtube/RB Bragantino)

Precisando do resultado, o Botafogo partiu para cima, mas esbarrou nas defesas do goleiro Cleiton. O Massa Bruta sentiu o desgaste do primeiro tempo e sofreu na segunda etapa. O técnico Renato Paiva tentou reorganizar a equipe com substituições, enquanto o Fogão aproveitou o cansaço do adversário, mas não conseguiu buscar o empate.

Gols e destaques

1 a 0. O Red Bull Bragantino tem início rápido e executa uma boa jogada ensaiada. Jhon Jhon e Capixaba tabelaram no escanteio curto, e Jhon Jhon encontrou Sasha, bem posicionado, que finalizou rasteiro para abrir o placar.

Botafogo reage. Igor Jesus aproveita um contra-ataque rápido e aparece livre na entrada da área. O atacante percebe o espaço na defesa, arrisca o chute forte e rasteiro, a bola acerta a trave e fica com o goleiro Cleiton.

Quase o segundo! O Bragantino puxou uma jogada rápida após roubada de bola. Lucas Barbosa tocou para Sasha, que finalizou, mas John fez boa defesa. No rebote, a bola sobrou para Mosquera, que bateu para o gol, mas Jair tira em cima da linha.

Segundo tempo. Botafogo volta pressionando e parte para cima na segunda etapa. Savarino arrisca um bom chute de fora da área, e obriga o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa, espalmando para escanteio.

Por cima! Após sobra de bola pela esquerda, Vinicinho apareceu livre dentro da área e finalizou forte, mas a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. Na sequência, o atacante teve outra chance, chutou firme, mas parou em John, que defendeu em dois tempos.

Cleiton, de novo! O Botafogo trocou passes e construiu uma boa jogada da direita para o meio da área. Igor Jesus girou bem e finalizou, mas Cleiton fez uma bela defesa, salvando o Bragantino.

Fim de jogo. O Botafogo buscou até o fim mas esbarrou nas boas defesas de Cleiton durante a segunda etapa.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta