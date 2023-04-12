Quem são os técnicos no radar do Flamengo para substituir Vítor Pereira?

Maracanã lotado para partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, na Libertadores de 2022 Crédito: Paula Reis

Antes mesmo da oficialização da demissão de Vítor Pereira do Flamengo , o nome de outros treinadores já pairavam no ar para assumir o comando do Rubro-Negro. Jorge Jesus, Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Tite e Eduardo Coudet foram cotados.

A preferência da diretoria flamenguista é por J.J, que teve passagem vitoriosa pela equipe em 2019, e os trâmites para tirá-lo do Fenerbaçhe, da Turquia, já são estudados pelo Flamengo. O maior empecilho está no contrato que Jesus tem com o time turco, já que ele assinou até o fim de maio deste ano.

O Flamengo já se dispôs a pagar a multa de R$ 6 milhões para trazer o técnico, mas o português demonstrou vontade em cumprir o restante do vínculo.

Com a pressa do Fla em ter um novo comandante, o nome de Dorival Junior também ganha força, assim como o de Sampaoli, principalmente. O argentino está no mercado desde sua demissão do Sevilla, da Espanha, e o Flamengo disputa sua atenção com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Dorival, por sua vez, já disse que voltaria ao Flamengo e que não guarda rancor de como sua saída se deu no fim de 2022. Mas aparentemente o clube carioca não fez nenhuma investida concreta ao treinador, mesmo caso de Tite.

Coudet, que também foi cotado, agora está fora dos planos. ‘El Chaco’ era bem avaliado pela diretoria flamenguista, principalmente após a especulação que de que ele sairia do Atlético-MG, após um atrito com os cartolas do Galo. Mas em reunião na tarde de terça-feira (11), treinador e dirigentes se entenderam e ele continua em Minas.

Resta agora saber se o Fla terá paciência em esperar J.J até junho, ou se a diretoria carioca vai abrir mão de sua maior vontade para focar nos próximos compromissos da temporada.