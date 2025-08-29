Anunciado

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira

A diretoria palmeirense vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o meia do Fulham

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:05

O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Andreas Pereira, que assinou com o time por três temporadas e meia (até o fim de 2028). Ele é o reforço que chega para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica.

A diretoria palmeirense vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o meia do Fulham. O valor é bem menor do que a primeira proposta enviada pelo Alviverde no início do ano: cerca de 20 milhões de euros.

O jogador de 29 anos chega para ser o substituto de Richard Ríos como camisa 8, mas também pode jogar na função de um camisa 10.

