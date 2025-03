Veja o vídeo

Mano a mano: duelos por posição de Flamengo e Fluminense para a final do Carioca

A equipe de esportes de A Gazeta analisou cada jogador previsto para ser titular no confronto e decretou o melhor de cada posição

1 min de leitura min de leitura

Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (12). A bola rola às 21h30 e a partida tem transmissão na tela da TV Gazeta. E para analisar esse grande jogo, a equipe de Esportes de A Gazeta avaliou posição por posição das duas equipes para saber quem entra favorito nesta decisão. Confira tudo no vídeo acima.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (16), às 16h, também no Maracanã.

