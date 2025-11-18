Fogo do Caribe

Jovem panamenho sai do banco para garantir virada do Botafogo contra o Sport

Equipe pernambucana chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas time alvinegro reagiu e Kadir mostrou estrela para liderar virada

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 22:58

Kadir fez dois gols e foi determinante para a virada do Botafogo por 3 a 2 no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo venceu o Sport de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Artur e Kadir, duas vezes, fizeram os gols da vitória do Fogão após Léo Pereira e Rafael Thyere abrirem 2 a 0 de vantagem para o Sport. O gol da vitória, marcado por Kadir, aconteceu nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Botafogo chega a 55 pontos e sobe para a 5ª posição, entrando no G5 ao "roubar" a vaga do Bahia, que tem 53 pontos e ainda joga na rodada.

Já rebaixado, o resultado não muda nada na vida do Sport, que segue na lanterna do campeonato com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo joga em casa novamente, contra o Grêmio, no sábado. O próximo compromisso do Sport é em casa, contra o Vitória, no domingo.

Seca de vitórias

O Sport chega a doze partidas sem vencer. O time pernambucano não vence um jogo desde o dia 21 de setembro, quando bateu o Corinthians por 1 a 0 no Recife. Agora são nove derrotas e três empates do Sport nesse período de quase dois meses.

