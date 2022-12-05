Imprensa mundial destaca 'baile' da seleção contra a Coreia do Sul

SÃO PAULO, SP - Se a Seleção Brasileira ainda não havia mostrado seu potencial na Copa do Mundo do Catar, a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, mostrou ao mundo que a equipe de Tite está entre as favoritas ao título.
Nos portais internacionais de notícias, principalmente os de países candidatos ao título, o show brasileiro foi o destaque, com enfoque na volta de Neymar e no baile apresentado pelo ataque verde-amarelo contra os sul-coreanos.
Confira as principais manchetes:
Olé (ARG)
- "Brasil deu baile na Coreia na volta de Neymar"
Clarín (ARG)
- "Brasil foi uma festa de gols e passou às quartas com banca de candidato ao título"
Clarín (ARG)
- "Brasil em modo Globetrotters: o golaço de Richarlison que fez até Tite dançar"
El País (URU)
- "Show de bailes, goleada e classificação às quartas de final com a volta de Neymar"
Marca (ESP)
- "O Brasil é a tormenta do deserto"
Mundo Deportivo (ESP)
- "Brasil maravilha com uma exibição de futebol e gols"
Sport (ESP)
- "Os tambores anunciam a chegada do Brasil ao Mundial"
Gazzetta dello Sport (ITA)
- "O Brasil baila com seus fenômenos: 4 a 1 sobre a Coreia do Sul"
Corriere della Sera (ITA)
- "Brasil show: 4 a 1 sobre a Coreia e quartas de final contra a Croácia"
The Telegraph (ING)
- "Elegante Brasil mostra suas intenções enquanto a Coreia do Sul faz as malas"
- The Guardian (ING)
- "Brasil desmantela a Coreia do Sul para dançar rumo às quartas de final"
The Times (ING)
- "Pelé inspira o Brasil para a dança rumo às quartas de final"
The Independent (ING)
- "Brasil 4 a 1 contra a Coreia do Sul em atuação esplêndida"
Mirror (ING)
- "Roy Keane critica o Brasil como "desrespeitoso", já que Ally McCoist não se impressiona com a comemoração de Tite"
L'Equipe (FRA)
- "Uma Coreia bem executada"
Sportske Novosti (CRO)
- "Brasil derrotou a Coreia em meia hora e mandou um alerta sonoro para a Croácia antes do grande confronto!"
24 Hours (CRO)
- "Uma missão difícil pela frente: nas quartas de final da Copa vamos enfrentar o país mais vitorioso da história"
DW (ALE)
- "Brasil goleia e avança para as quartas de final no Qatar"