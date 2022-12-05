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Copa do Mundo

Imprensa mundial destaca 'baile' da seleção contra a Coreia do Sul

Para o espanhol Marca, Brasil é "o rival a ser batido" no Catar

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 20:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 20:55
SÃO PAULO, SP - Se a Seleção Brasileira ainda não havia mostrado seu potencial na Copa do Mundo do Catar, a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final, mostrou ao mundo que a equipe de Tite está entre as favoritas ao título.
Nos portais internacionais de notícias, principalmente os de países candidatos ao título, o show brasileiro foi o destaque, com enfoque na volta de Neymar e no baile apresentado pelo ataque verde-amarelo contra os sul-coreanos.
Marca, da Espanha, diz que o Brasil é o rival a ser batido
Marca, da Espanha, diz que o Brasil é o rival a ser batido Crédito: Reprodução

Confira as principais manchetes:

Olé (ARG)
  • "Brasil deu baile na Coreia na volta de Neymar"
Clarín (ARG) 
  • "Brasil foi uma festa de gols e passou às quartas com banca de candidato ao título"

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Clarín (ARG) 
  • "Brasil em modo Globetrotters: o golaço de Richarlison que fez até Tite dançar"
El País (URU) 
  • "Show de bailes, goleada e classificação às quartas de final com a volta de Neymar"
Marca (ESP) 
  • "O Brasil é a tormenta do deserto"
Mundo Deportivo (ESP) 
  • "Brasil maravilha com uma exibição de futebol e gols"
Sport (ESP) 
  • "Os tambores anunciam a chegada do Brasil ao Mundial"
Gazzetta dello Sport (ITA) 
  • "O Brasil baila com seus fenômenos: 4 a 1 sobre a Coreia do Sul"

Veja Também

Torcida do ES vai à loucura com goleada do Brasil contra Coreia

Corriere della Sera (ITA) 
  • "Brasil show: 4 a 1 sobre a Coreia e quartas de final contra a Croácia"
The Telegraph (ING) 
  • "Elegante Brasil mostra suas intenções enquanto a Coreia do Sul faz as malas"
  • The Guardian (ING) 
  • "Brasil desmantela a Coreia do Sul para dançar rumo às quartas de final"
The Times (ING) 
  • "Pelé inspira o Brasil para a dança rumo às quartas de final"
The Independent (ING) 
  • "Brasil 4 a 1 contra a Coreia do Sul em atuação esplêndida"
Mirror (ING) 
  • "Roy Keane critica o Brasil como "desrespeitoso", já que Ally McCoist não se impressiona com a comemoração de Tite"
L'Equipe (FRA) 
  • "Uma Coreia bem executada"
Sportske Novosti (CRO) 
  • "Brasil derrotou a Coreia em meia hora e mandou um alerta sonoro para a Croácia antes do grande confronto!"
24 Hours (CRO) 
  • "Uma missão difícil pela frente: nas quartas de final da Copa vamos enfrentar o país mais vitorioso da história"
DW (ALE) 
  • "Brasil goleia e avança para as quartas de final no Qatar"

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