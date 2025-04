Novo comandante

Grêmio anuncia a contratação do técnico Mano Menezes

Mano Menezes volta ao Grêmio após 18 anos. O treinador gaúcho passou pelo clube entre 2005 e 2007

Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio. O treinador foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira (21) e chega para substituir Gustavo Quinteros.

Mano Menezes volta ao Grêmio após 18 anos. O treinador gaúcho passou pelo clube entre 2005 e 2007. Durante o período, tirou o clube da Série B, foi bicampeão gaúcho e chegou à final da Libertadores.

O anúncio acontece 20 anos após o feito na primeira passagem. Foi também em um dia 21 de abril que o Grêmio comunicou a chegada do comandante em 2005.

"Mano Menezes é do Grêmio. O treinador foi o comandante da Batalha dos Aflitos, bicampeão gaúcho e levou o Tricolor a uma decisão de Libertadores. Depois de exatos 20 anos do primeiro anúncio, também dia 21/04, ele está de volta. Boa sorte!", diz a nota divulgada do Grêmio.

Mano Menezes estava livre no mercado. Ele foi demitido pelo Fluminense no dia 30 de março, um dia após a estreia do time carioca com derrota para o Fortaleza no Brasileirão.

O Grêmio procurava um treinador desde a demissão de Gustavo Quinteros. O argentino foi demitido no meio da última semana, após a goleada sofrida pelo Imortal para o Mirassol por 4 a 1, no Brasileirão. O auxiliar-técnico fixo James Freitas comandou o time no empate com o Internacional no último sábado.

Mano assume o Grêmio em situação ruim no Brasileirão. A equipe gaúcha tem apenas quatro pontos somados e está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. O clube gaúcho é o vice-líder do seu grupo na Sul-Americana, atrás apenas do Godoy Cruz, e está na terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o CSA.

