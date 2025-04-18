Neymar tem nova lesão muscular e deve ficar pelo menos um mês sem jogar

"Depois de recuperado de lesão muscular e ainda em treinamento para ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr. retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético-MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências.



Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade.



Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas afim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados."