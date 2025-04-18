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De novo em tratamento

Neymar tem nova lesão muscular e deve ficar pelo menos um mês sem jogar

O camisa 10 do Santos foi diagnosticado com lesão no "semimembranoso", músculo diferente em relação ao problema anterior na coxa esquerda

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2025 às 19:51
SANTOS - Neymar foi diagnosticado com uma nova lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar pelo menos um mês sem jogar pelo Santos.
O atacante teve nova lesão na coxa esquerda, mas em outro músculo. O Santos informou o resultado do exame de imagem nesta sexta-feira (18).
Neymar sofre lesão muscular na coxa esquerda durante jogo do Santos contra o Atlético-MG, no Brasileirão
Neymar sofreu lesão muscular na coxa esquerda durante jogo do Santos contra o Atlético-MG Crédito: Reprodução de TV
O camisa 10 foi diagnosticado com uma lesão no "semimembranoso". Esse músculo é diferente em relação ao problema anterior na mesma coxa durante o Campeonato Paulista.
O Santos não informou o prazo de recuperação, mas a reportagem apurou que Neymar deve ficar sem atuar por pelo menos um mês. Ele já havia ficado 40 dias sem jogar por causa da lesão anterior na coxa esquerda.
O Santos e o estafe de Neymar pensarão em um novo tratamento para evitar novas lesões. O contrato com o clube da Vila Belmiro terminará em 30 de junho, mas deve ser renovado.

Veja o posicionamento oficial do Santos

"Depois de recuperado de lesão muscular e ainda em treinamento para ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr. retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético-MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências.

Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade.

Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas afim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados."

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