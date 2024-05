Torcida do Fla não gostou

Foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viraliza nas redes sociais

Na imagem, o atacante é visto em um momento de descontração em casa usando o segundo uniforme da equipe alvinegra da temporada 2024

Uma foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais e revoltou a torcida do Flamengo, no fim da tarde desta quinta-feira. Na imagem, o atacante é visto em um momento de descontração usando o segundo uniforme da equipe alvinegra da temporada 2024. O estafe do atleta, em contato com a reportagem do Estadão, afirmou que "a foto não é verdadeira".

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira", afirmou a assessoria do atleta.

Gabigol é fotografado tomando cerveja com a camisa do Corinthians. (Reprodução)

Os torcedores rubro-negros protestaram nas redes sociais pedindo a saída do atacante. O assunto virou um dos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter). O Flamengo também foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou.

Bicampeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, Gabigol esteve na mira do Corinthians no começo do ano. Em algumas entrevistas, o jogador já confessou que tem vontade de vestir a camisa alvinegra.

"Eu estou em São Paulo faz uns três, quatro dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes. A torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, as pessoas que torcem", disse o jogador em entrevista para o Podpah em 2023.

No início de 2024, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, já demonstrou interesse no jogador e recebeu até o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, para negociar o jogador e trazê-lo para a equipe do Parque São Jorge.

