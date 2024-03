Embate

Fla-Flu não liberam Maracanã e Nova Iguaçu x Vasco será em Volta Redonda

Dupla que administra o estádio vetou a realização da partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca, que irá acontecer no Raulino de Oliveira

Nova Iguaçu e Vasco empataram em 1 a 1 no jogo de ida . (Matheus Lima/Vasco)

Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã provisoriamente, não responderam ao pedido do Nova Iguaçu para mandar o jogo de volta com o Vasco, pelas semifinais do Campeonato Carioca, no estádio. Com isso, a partida deste domingo (17) acontecerá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

A federação informou que "aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio". O comunicado foi feito no perfil oficial do Campeonato Carioca no "X".

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio para a realização da semifinal Nova Iguaçu x Vasco.



O Laranjão da Baixada, clube mandante, indicou o Estádio Raulino de Oliveira.#CariocaBetNacional pic.twitter.com/O8mZf2Qa8Q — Cariocão (@Cariocao) March 13, 2024

A dupla Fla-Flu se mostrou incomodada com uma frase na camisa do Vasco no jogo de ida. Ela continha a mensagem "Maracanã para Todos", que dá nome ao consórcio que o Cruzmaltino montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa da licitação do estádio.

O UOL apurou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também não gostou da frase na camisa. O político, que é flamenguista, chegou a tomar partido na situação.

Fla e Flu disputam a licitação com o Vasco e com a Arena 360, de Brasília. As propostas já foram entregues e o processo licitatório caminha para a 3ª fase. Atualmente, o Rubro-Negro e o Tricolor administram o Maracanã através de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

O Nova Iguaçu chegou a receber uma proposta do Mané Garrincha, em Brasília, na semana passada. O clube da Baixada Fluminense, porém, preferiu esperar o resultado do jogo de ida para tomar uma decisão. Neste meio tempo, a administração do estádio fechou com um evento religioso para o mesmo dia da partida.

O Vasco se colocou à disposição do Nova Iguaçu para ajudar juridicamente. A princípio, porém, o clube da Baixada Fluminense não se mostra disposto a comprar essa briga jurídica com a dupla Fla-Flu. Em outras ocasiões, quando o Cruzmaltino era o mandante e teve o Maracanã negado, conseguiu jogar no estádio após judicializar a questão.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, no jogo de ida, no Maracanã. Na ocasião, o estádio recebeu mais de 61 mil pessoas e teve uma renda de mais de R$ 3 milhões.

O time da Baixada joga por um novo empate para ficar com a vaga na final. Ao Cruzmaltino, somente a vitória interessa.

