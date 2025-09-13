Home
Filipe Luís recusa proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo

Técnico não quis abrir negociação com clube turco porque entende que seu trabalho no rubro-negro ainda está em curso

BRUNO BRAZ E RODRIGO MATTOS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:37

RIO DE JANEIRO - O técnico Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, para seguir em seu projeto no comando do Flamengo.

O UOL apurou que o clube turco procurou o rubro-negro e demonstrou interesse no treinador. Filipe Luís, porém, apesar de não negar o desejo de um dia trabalhar na Europa, não quis abrir tratativas pois entende que seu trabalho no Flamengo ainda está em curso.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão
O Flamengo já apresentou uma proposta de renovação a Filipe Luís Crédito: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O Fenerbahçe, inclusive, sinalizou uma compensação financeira ao Fla, mas, como nem o técnico e nem o clube estavam dispostos a encerrar o atual projeto, as conversas não avançaram.

O Flamengo apresentou, anteriormente, uma proposta de renovação a Filipe Luís. A sugestão de contrato era até o fim de 2026, renovável por mais um ano, além de um reajuste salarial. O treinador, por sua vez, ficou de enviar uma contraproposta.

Filipe Luís assinou em 2024 como técnico com um salário inferior a de técnicos de elite no Brasil. Até agora não houve um reajuste, nem o treinador pressionou por aumento.

Filipe Luís sempre admitiu o desejo de ser técnico na Europa. Hoje, porém, ele entende que ainda passa por um processo de formação na carreira como profissional. E isso conta a favor do Flamengo para a continuidade do trabalho ao menos na próxima temporada.

