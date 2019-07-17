Home
Esposa de Thiago Silva diz que blogueira "se suicidou porque quis"

Belle Silva foi criticada por conta das declarações feitas sobre a morte de Alinne Araújo, que lidava com depressão e se jogou do apartamento

Lance

Publicado em 17 de julho de 2019 às 15:13

 - Atualizado há 6 anos

Thiago Silva e a esposa, Belle Silva Crédito: Reprodução/Instagram

A esposa de Thiago Silva, Belle Silva, polemizou ao comentar a morte da blogueira Alinne Araújo, que se suicidou na última segunda-feira por conta de uma depressão. Para a cônjuge do zagueiro do PSG e da Seleção Brasileira, a blogueira "se matou porque quis" e ressaltou que suicídio é "uma opção". A atitude gerou críticas dos internautas.

- Deixa eu falar, Belle sincera vai falar e vou falar uma coisa. Desculpa, se matou porque quis, tá? Suicídio é opção, depressão, não. Isso é o meu ver - disse a esposa de Thiago Silva, que também falou da atitude do ex de Alinne:

- Não fez, amarelou, né?! Deu mole. Ela se matar, a culpa não é dele, é só dela. Até entendo a depressão, isso aí não é escolha, é uma doença super hipergrave... - finalizou.

Confira o vídeo:

Por conta das declarações da esposa, Thiago Silva entrou nos trending topics (assuntos mais comentados do Twitter). Muitos internautas, porém, criticaram a atitude da esposa do zagueiro da Seleção Brasileira. Com a repercussão, ela bloqueou comentários nas suas publicações, apagou os vídeos e tentou se explicar nos stories.

ENTENDA O CASO

A Alinne Araújo se suicidou, na última terça-feira, após se jogar do nono andar do prédio onde morava. A blogueira usava as redes sociais para falar sobre seu sofrimento com depressão e ansiedade. Aline foi abandonada pelo noivo, Orlando Silva, um dia antes de se casar, mas, mesmo assim, realizou a festa de casamento.

- Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida e um dia antes da celebração do amor de vocês a pessoa some? Manda uma mensagem pelo Whastapp e termina todos os sonhos de vocês - publicou Alinne na madrugada do último domingo.

