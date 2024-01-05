De volta à CBF, Ednaldo Rodrigues avalia Dorival Júnior após "não" de Ancelotti

Dorival Júnior foi citado como possibilidade para assumir a Seleção Brasileira na Copa América Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium/Agencia O Globo

De volta à presidência da CBF - após liminar concedida, nesta quinta-feira, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes -, Ednaldo Rodrigues disse à revista "Veja" que sua primeira meta será escolher a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. O dirigente foi reconduzido ao cargo por liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. A informação foi publicada pelo site GE

Segundo apuração do ge, os nomes na mesa do - de novo - presidente da CBF são Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo - tem contrato até o fim de 2024 no Morumbi -, e o ex-jogador Filipe Luís, que se aposentou do futebol profissional pelo Flamengo no fim de 2023.

Filipe Luís fez cursos da CBF Academy e tem desejo de se tornar treinador. As últimas habilitações já o permitiam treinar times de categorias de base (licença B) e profissionais (licença A).

Ednaldo Rodrigues, novamente presidente da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Ednaldo tomou a decisão de escolher técnico em definitivo na Seleção depois que o plano anterior, de ter Carlo Ancelotti a partir do meio deste ano, foi por água abaixo após a renovação do treinador italiano com o Real Madrid.

O técnico da Seleção hoje é Fernando Diniz. Também comandante do Fluminense, ele tem contrato com a CBF até o meio deste ano - e os dirigentes tricolores sempre reforçaram que não queriam perdê-lo para a Seleção.

O fato de a Copa América ser disputada durante o Campeonato Brasileiro, o que vai fazer com que os clubes fiquem desfalcados por nove rodadas, seria um inconveniente a mais para manter a atual dupla função do atual treinador da Seleção e do Fluminense.