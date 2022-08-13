  • Confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 22ª rodada do Brasileirão começa no sábado (13). Clubes entram em campo em disputas diretas por posições importantes na tabela do principal campeonato nacional, confira os horários, locais e como assistir aos jogos
Redação de A Gazeta

13 ago 2022 às 05:00

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 05:00

Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

SÁBADO (13)

  • Goiás x Avaí (Hailé Pinheiro, GO)
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

  • Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena, SP)
    Horário:     19h
    Onde assistir: Premiere

  • Cuiabá x Juventude (Arena Pantanal, MT)
    Horário:     20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Botafogo x Atlético-GO (Nilton Santos, RJ)
    Horário:     21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

DOMINGO (14)

  • Coritiba x Atlético-MG (Couto Pereira, PR)
    Horário:     11h
    Onde assistir: Premiere

  • São Paulo x Bragantino (Morumbi, SP)
    Horário:     16h
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Ceará x Fortaleza (Arena Castelão, CE)
    Horário:     16h
    Onde assistir: Globo (CE) e Premiere

  • Flamengo x Athletico-PR (Maracanã, RJ)
    Horário:     16h
    Onde assistir: TV Gazeta

  • América-MG x Santos (Independência, MG)
    Horário:     18h
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x Fluminense (Beira Rio, RS)
    Horário:     19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 24ª RODADA DA SÉRIE B

  • Vasco x Tombense (São Januário, RJ) - 13/08
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Cruzeiro x Chapecoense (Mané Garrincha, DF) - 13/08
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

  • CRB x Grêmio (Rei Pelé, AL) - 13/08
    Horário:     20h30
    Onde assistir: Premiere

