Confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (13)
- Goiás x Avaí (Hailé Pinheiro, GO)
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena, SP)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Cuiabá x Juventude (Arena Pantanal, MT)
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Atlético-GO (Nilton Santos, RJ)
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere e SporTV
DOMINGO (14)
- Coritiba x Atlético-MG (Couto Pereira, PR)
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Bragantino (Morumbi, SP)
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Ceará x Fortaleza (Arena Castelão, CE)
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (CE) e Premiere
- Flamengo x Athletico-PR (Maracanã, RJ)
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- América-MG x Santos (Independência, MG)
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Fluminense (Beira Rio, RS)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 24ª RODADA DA SÉRIE B
- Vasco x Tombense (São Januário, RJ) - 13/08
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Cruzeiro x Chapecoense (Mané Garrincha, DF) - 13/08
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- CRB x Grêmio (Rei Pelé, AL) - 13/08
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere