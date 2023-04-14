Confira como chegam os principais times para o Brasileirão 2023

Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro surgem como favoritos ao título Crédito: Redes Sociais/@pedroguilherme; Cesar Greco/Palmeiras e Alessandra Torres/Agif

A competição mais querida e disputada do futebol brasileiro começa neste sábado (15), e as equipes vão em busca do troféu mais importante do país. A análise da editoria de esportes de A Gazeta revisita o início de temporada das principais equipes do Brasil, estudando o retrospecto de 2023, projetos de longo prazo e quem pode surpreender na luta pelo título. Confira!

América-MG

Vagner Mancini é o comandante do América-MG na temporada 2023 Crédito: Mourão Panda

Vivendo uma crescente na elite do futebol nacional, o Coelho pode surpreender no Brasileirão 2023 . No último ano, ficou no meio da tabela, e garantiu vaga na Sul-Americana deste ano, onde estreou com vitória por 4 a 1 sobre o tradicional Peñarol.

Além disso, o time comandado por Vagner Mancini fez bela campanha no Campeonato Mineiro e bateu de frente com Cruzeiro, na semifinal, e com o Atlético-MG na grande final. Apesar do vice, mostrou um futebol convincente e animador para o seu torcedor. Não briga pelo título, mas é um time que pode tirar pontos importantes dos favoritos à taça.

Atlético-MG

Hulk é o principal nome do elenco alvinegro neste ano Crédito: Pedro Souza / Atletico

O Galo tem um projeto de reconstrução no Brasileirão 2023. Apesar de ser cotado como um dos favoritos ao título, vive certas incógnitas em seu elenco e passa por altos e baixos em alguns desafios. Depois do glorioso ano de 2021, frustrou a torcida em 2022 e chega nesta temporada com a missão de lutar por novos títulos.

o Galo conta com nomes de peso no elenco e estrangeiros chegaram para fomentar a esperança de novas conquistas em 2023. Apesar do título do Campeonato Mineiro , o início de temporada ainda deixa dúvidas. O técnico Eduardo Coudet teve um atrito com a diretoria atleticana por uma suposta falta de comprometimento com os reforços solicitados pelo argentino. Mesmo assim,

Botafogo

Botafogo teve queda precoçe no Campeonato Carioca, mas se recuperou e venceu a Taça Rio Crédito: Vitor Jubini

Outro clube que virou SAF no futebol brasileiro, o Botafogo também chega em um momento difícil na temporada. A eliminação antecipada no Campeonato Carioca e as más atuações da equipe minaram a confiança sobre o trabalho do treinador Luís Castro. O rendimento melhorou recentemente, mas nada suficiente para ter um bom resultado no Brasileiro.

Corinthians

Roger Guedes em treino pelo Corinthians Crédito: Rodrigo Coca

O início de ano para o Timão não foi nada animador para a torcida. Resultados pífios e uma eliminação dolorosa nas quartas de final do Paulistão foram o cartão de visita da equipe em 2023. No Brasileirão, faz sua estreia diante do Goiás, e espera chegar embalado pelo início positivo na Libertadores (3 a 0 diante do modesto Liverpool, do Uruguai).

O técnico Fernando Lázaro ainda tem a desconfiança de parte da torcida como adversária, e vai precisar de pulso firme com um elenco cheio de ‘antigos ídolos’ e novas joias se quiser resultados eficazes no Brasileirão.

Cruzeiro

Pepa chegou ao Cruzeiro para substituir Paulo Pezzolano Crédito: Flickr / Cruzeiro

Retornando à Séria A após amargar a segunda divisão desde 2019, o Cruzeiro não briga pelo título do Brasileirão. Apesar de ser uma equipe respeitada no cenário nacional, os problemas de gestão e a falta de resultados efetivos deixam a Raposa com o pior aproveitamento entre os 20 times da elite nesta temporada. O time azul tem uma média de, aproximadamente, 40% de aproveitamento nas partidas de 2023. Pouco para um clube com tantos investimentos.

Até aqui, já viu a saída do treinador Paulo Pezzolano, que havia chegado ao clube com altas expectativas, e amargou a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro diante do América-MG. Para a sequência do ano, tem a Copa do Brasil e o Brasileirão em seu calendário. Se tiver foco e organização, pode voltar a figurar entre os grandes, mas não luta pelo título.

Flamengo

Inicio de temporada do Flamengo está muito aquém das expectativas do torcedor Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Rubro-Negro chega ao Campeonato Brasileiro em um momento de instabilidade e indefinição. Isso porque o clube demitiu o treinador Vitor Pereira após a perda do título estadual diante do Fluminense . A equipe não vem atuando bem e iniciará a competição sem treinador, já que Jorge Jesus, que é a prioridade da diretoria, só deve vir a partir do final de maio.

Fluminense

German Cano vem brilhando em 2023 Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Tricolor é o clube carioca que chega em melhor momento. Após a boa campanha no Brasileiro em 2022, que garantiu a presença direta na Copa Libertadores, o Fluminense de Fernando Diniz conquistou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo , e vem consolidando seu estilo de jogo cada vez mais.

Destaque para os bons rendimentos individuais de alguns dos principais jogadores da equipe como German Cano, John Arias e Ganso, que juntos vem acumulando boas partidas e conduzindo o time para vitórias importantes. Além é claro da chegada de Marcelo, craque da lateral-esquerda, que pode contribuir bastante no Brasil.

Grêmio

O uruguaio Luis Suárez começou muito bem sua passagem pelo Grêmio Crédito: Raul Pereira /Fotoarena/Folhapress

vem forte para o Brasileirão. O Imortal Tricolor está em alta. Após o retorno a elite do futebol brasileiro, o time de Renato Gaúcho contou com o reforço de Luis Suárez, um dos maiores atacantes do futebol mundial. Com ele em campo, a equipe conquistou o Campeonato Gaúcho apresentando um bom futebol e

Internacional

Internacional caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho em 2023 Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter encerrou a temporada 2022 muito bem, tendo terminado em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. No entanto, os comandados de Mano Menezes não tem conseguido repetir o bom nível em 2023. Foram eliminados na semifinal do Gauchão e tem acumulado más atuações, que geraram questionamentos vindos da torcida.

Palmeiras

Abel Ferreira tem construído um sólido trabalho no comando do Palmeiras Crédito: César Greco

Não há muito o que falar sobre o Palmeiras. O time comandado pelo português Abel Ferreira está na prateleira mais alta do futebol da América do Sul. Nos últimos cinco anos, vive uma crescente que faz com que seja um dos, se não, o favorito para o título do Brasileirão 2023.

A base do trabalho feito nos últimos anos foi mantida e, apesar da derrota para o Água Santa no primeiro jogo da final do Paulistão e para o Bolívar na estreia da Libertadores, o Verdão segue sendo o time mais sólido nesta temporada.

Santos

Marcos Leonardo é uma das esperanças de gol do Santos em 2023 Crédito: Raul Baretta

O Alvinegro Praiano corre por fora na busca pelo título de 2023. O início do ano não foi dos melhores para o Santos, que sofreu uma eliminação logo na primeira fase do Campeonato Paulista. Sob o comando de Odair Hellmann, o Peixe ainda busca se reestruturar para que possa figurar na parte alta da tabela.

Com um futebol que não encanta, mesmo após uma janela de um mês de treinamentos, o time convive com problemas de marcação e só cria algo efetivo com jogadas individuais. O coletivo ainda peca e isso pesa para que se torne um problema na sequência do ano.

São Paulo

Rogério de Ceni tenta colocar o São Paulo nos eixos para conquistar resultados positivos Crédito: Rubens Chiri

Assim como o rival Corinthians, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Paulistão e chega cheio de dúvidas para o Brasileirão. A equipe vem deixando impressões negativas com resultados medianos e sem mostrar evolução.

O time de Rogério Ceni chegou a ser vaiado no empate em 0 a 0 contra o Ituano, pela terceira fase Copa do Brasil, e há grande dúvida por parte da torcida sobre qual será a postura da equipe na principal competição do país.

Vasco

Vasco vive momento de altos e baixos no começo da reestruturação do clube Crédito: Daniel Ramalho / CRVG