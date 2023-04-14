Quem são os candidatos a craque do Brasileirão 2023? Confira a lista

Taça do Brasileirão Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Campeonato Brasileiro deste ano começa neste fim de semana com a expectativa de equilíbrio de forças diante do retorno de três equipes grandes para a elite. Assim como nas últimas temporadas, o torneio nacional começa com candidatos mais evidentes ao título. Palmeiras, atual campeão, Flamengo e Atlético-MG ganham a companhia de Fluminense, que está encantando o público com o futebol praticado pelos comandados de Fernando Diniz, e Grêmio, que confia no ídolo Renato Gaúcho para liderar a equipe.

Em campo, é comum que o campeão tenha seu principal jogador eleito o craque do Brasileirão. Em 2022, Gustavo Scarpa, ex-palmeirense e atualmente no inglês Nottingham Forest, da Inglaterra, foi escolhido o melhor jogador do torneio. Em 2023, quem será o craque que ajudará sua equipe a erguer a taça? Confira!

Raphael Veiga (Palmeiras)

O meia do Palmeiras tem 27 anos e faz ótima temporada com a camisa alviverde. Escolhido o melhor jogador do Paulistão, Veiga é decisivo e o grande articulador de jogadas. O bom desempenho o levou para a Seleção Brasileira, onde fez sua estreia em março, em amistoso com o Marrocos. Em 2023, Veiga anotou cinco gols e deu outras cinco assistências. Na estreia do Palmeiras, diante do Cuiabá, ele não estará em campo devido a uma lesão.

Cano (Fluminense)

Germán Cano foi craque e artilheiro do Campeonato Carioca, sendo o retrato do título do Fluminense. O argentino não tem grife, mas sabe o caminho do gol como poucos. São incríveis 18 gols em 15 jogos no ano.

Marcelo (Fluminense)

O experiente jogador chegou há pouco no Fluminense, mas as primeiras impressões deram amostras de que Marcelo será parte importante no esquema de Diniz. Qualidade técnica não falta ao atleta de 34 anos que fez muito sucesso no Real Madrid.

Arrascaeta (Flamengo)

Apesar do momento turbulento pelo qual passa o Flamengo, Arrascaeta é, sem dúvidas, o motor do time. O uruguaio ainda busca consistência na temporada, mas o favoritismo rubro-negro, a depender do novo técnico, autoriza indicar o meia como provável craque em uma campanha vitoriosa.

Pedro (Flamengo)

Ainda não se sabe qual formação tática o novo treinador rubro-negro irá utilizar, mas Pedro tem um faro artilheiro que permite que o torcedor do Flamengo sonhe em vê-lo acumulando os postos de artilheiro e craque do Brasileirão. Em 2023, o centroavante soma dez gols em 13 jogos.

Hulk (Atlético-MG)

Desde que chegou ao Atlético-MG, Hulk gerou uma identificação natural com o torcedor. O atacante construiu uma trajetória fantástica em 2021, mas sofreu um abalo em 2022. Na atual temporada, o atacante tem produzido futebol suficiente para apontá-lo como craque do campeão mineiro, são 14 gols em 15 jogos.

Paulinho (Atlético-MG)

Aos 22 anos, Paulinho decidiu trocar o Bayer Leverkusen pelo Atlético-MG. Seu potencial não deixa margens para dúvidas. Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, o atleta tem mostrado bom futebol e ajudado seu time em jogos decisivos.

Luis Suárez (Grêmio)

A grande estrela do Brasileirão atende pelo nome de Luis Suárez. O uruguaio deixou saudades no Barcelona, Liverpool e Atlético de Madrid. No Grêmio, tem dado conta do recado e não são os 36 anos de idade que o abatem. Campeão gaúcho e autor do gol do título, Suárez encanta os tricolores e o técnico Renato com 11 gols em 15 jogos.

Bitello (Grêmio)